Росія знищила розподільчий центр "Будинку Іграшок": замовлення можуть затримуватися

Росія всю ніч атакувала Україну балістичними ракетами та дронами, а вдень, 27 серпня, продовжує терор за допомогою безпілотників, націлюючись на цивільну інфраструктуру, житлові будинки та навчальні заклади.

Серед об’єктів, які зазнали нападу сьогодні вранці, опинився й розподільчий центр компанії "Будинок Іграшок", про що повідомляється на сторінці бренду.

"Сьогоднішній ранок почався з поганої новини. У результаті російської атаки було знищено розподільчий центр — місце, де зберігалася значна частина наших іграшок і звідки щодня відправлялися партії в магазини по всій Україні. Наша команда ціла", — йдеться в заяві.

Клієнтів попередили, що частина вже оформлених замовлень може надійти пізніше, ніж планувалося.

Гроші за оплачені замовлення, які довелося скасувати, покупцям пообіцяли повернути.

Усі офлайн-магазини компанії продовжують працювати, а сайт — приймати нові замовлення.

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Окупанти цілеспрямовано атакують український бізнес, знищуючи склади, розподільчі центри, а зараз переключилися й на торгові центри. Буквально сьогодні ЗС РФ завдали удару по ТЦ у Харкові, а перед цим стався цинічний удар по ТРЦ "Сонячна галерея" у Кривому Розі, в результаті чого загинули 16 осіб, ще 140 отримали поранення.

Напередодні ворог завдав удару по бізнес-центру в Лозовій Харківської області. 10 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, що відомо про обстріли України 27 серпня.

Також повідомлялося, що дрон атакував розподільчий центр "Аврори" в Полтаві, а раніше російські безпілотники вразили розподільчий центр EVA у Броварах.