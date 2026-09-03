На який час українцям потрібно запастися продуктами: міністр назвав термін

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що українцям варто мати запас продуктів приблизно на тиждень. Водночас, за його словами, потреби запасатися харчами на місяць немає.

Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондентка Суспільного.

Висоцький зазначив, що під час війни можливі різні форс-мажори, тому мінімальний запас продуктів варто мати. Водночас універсального переліку чи набору продуктів для всіх сімей немає.

“Чи треба було б мати його на понад місяць? Ну, передумов такого немає. От тижневий — потрібно мати”, — сказав Висоцький.

Щодо довгострокових запасів міністр зазначив, що їх можна робити через можливі перебої з постачанням товарів зі складів до магазинів. Водночас, за його словами, рано чи пізно продукти все одно з'являються на полицях.

Атаки РФ по складах в Україні — що відомо

Раніше Тарас Висоцький розповідав про втрати складської інфраструктури та пояснював, чому, попри завдані збитки, системного дефіциту продуктів не очікують. За його словами, Росія цілеспрямовано б'є по складах і логістиці, пов'язаних зі зберіганням та постачанням харчів. У деяких випадках втрати сучасних складських потужностей сягають 90%.

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Висоцький також зазначав, що відповідальність за втрати має розподілятися між учасниками продовольчого ланцюга.

Нагадаємо, в Україні вже кілька тижнів поспіль горять продовольчі склади. Через це компанії втрачають не лише товари, а й оборотні кошти.

Також Тарас Висоцький заявляв, що через атаки РФ на складську інфраструктуру в Україні змінюється логістика постачання продуктів. За його словами, додаткові витрати на паливо та оплату праці водіїв можуть збільшити собівартість і кінцеву ціну продукції приблизно на 2,5%.

Водночас міністр наголошував, що виробництво основних продуктів в Україні перевищує внутрішнє споживання, тому довгострокового дефіциту харчів не очікують. Виробникам і постачальникам доводиться перебудовувати логістику відповідно до нових умов.