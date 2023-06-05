Кінь на ім'я Пригожин. Як куратора ПВК "Вагнер" вводять у російську політику

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Епопея з паном Пригожиним все більше схожа на історію із введенням коня у сенат.

Здійснюється "привчання" до Пригожина, йде пошук тем, де він зможе політично паразитувати.

Зі штрихів. "Незалежна газета" щомісяця продукує рейтинг 100 найвпливовіших політиків Росії. У цьому рейтингу Пригожин з'явився у грудні 2022 р. на 84 місці. Потім його трохи покидало, і тепер він на 88. У цей віртуальний "сенат" його вже запровадили.

До цього рейтингу можна ставитися скептично, особливо з урахуванням того, що на 4-5 місці за впливом там значиться алкогном Медведєв.

Втім, не так багато публічних майданчиків може безповоротно ранжувати найкращих людей міста. Значить, це комусь потрібно.

Щодо тем – тестуються різні варіанти.

Бувши небідною людиною, Пригожин атакує еліту-мажорів, грає на класовій ненависті, але голосить про святість приватної власності.

В останніх виливах він згадав спадщину Жириновського, суть: інвективи на адресу зрадників Росії, внутрішніх ворогів.

Але найяскравіша і потенційно плідна фраза – ось ця (у контексті суперечки з кадировцями):

"У Росії повелося так, що національні меншини можуть висловлюватися на адресу росіян. А російські – вони не можуть безкарно висловлюватися на адресу національних меншин".

Ну, і теза про готовність захищати Бєлгородську область без дозволу.

Бренд "Вагнера" дає Пригожину початковий політичний капітал Фото: З відкритих джерел

Гравши на тонких струнах душі російських націоналістів, Пригожин зазначився у ніші, де зараз немає явного лідера. Рогозін здувся (навіть із згаданої "сотні впливових" випав, хоча за підсумками 2022 року значиться на 60 місці). Стрєлков зі своїм розгніваним балаганом відверто вийшов у тираж. А після ліквідації у в'язниці "Тесака" й низовий рівень де-факто безхазяйний. Обіймашки з половинкою Прилєпіна десь у цю ж скарбничку.

Фахівці можуть посперечатися, до якої форми нацизму цей франкенштейн ближче зараз. Але я не поспішав, бо явно йде заспокоювання ширми з "ідей".

Класова ворожнеча з подачі мультимільйонера, російський нацизм із вуст сумнівно російського з елементами прямої дії – це нормальний контрольований продукт для мирного часу. Але під час смути можливі сюрпризи.

Так чи інакше, ознаки форматування політичної галявини в наявності.

Бункерний дід проти свого злого "міні я".

Цивілізований технократ Мішустіна проти відморозка.

Зрозумілий істеблішменту Патрушев-джуніор проти "граб награбоване".

Окультурений силовик Дюмін (у згаданому рейтингу за 5 місяців виріс з 91 місця до 67) проти беззаконня.

Варіант на усі випадки життя.

Наразі завдання цього коня – змитися з Бахмута до того, як розпочнеться рух на фронті. Щоб у процесі гастролей по РФ підкреслювати: "при мені такого не було! Шоойгу! Герасимов!".

Це далеко не повна картина сценарного спектра щодо влади в РФ. Так чи інакше питання забезпечення легітимного верховного керівництва набуватиме актуальності. Думаю, якусь картину ми побачимо до жовтня.

Після літньої активності на фронті та регіональних виборів у РФ буде видно, чи зможе бункерний дід зі своїм оточенням себе продовжити без ексцесів. Або їм доведеться змінювати концепцію.

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