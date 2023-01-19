Реальна загроза нового масштабного наступу Росії. Резніков і Кулеба зробили заяву

Related video

Триваюча вже майже рік злочинна агресія Росії проти України залишається найбільш серйозною загрозою для міжнародної безпеки та безпрецедентним з часів Другої світової війни викликом для міжнародної спільноти.

Особливо гостру небезпеку ця війна становить для євроатлантичного співтовариства, зокрема й з огляду на неприховані цілі Росії зруйнувати європейський безпековий порядок та поставити під сумнів життєздатність демократії як форми організації суспільного життя.

Спровокувавши загрозу глобальної продовольчої кризи та ускладнивши міжнародну торгівлю, надзвичайно серйозні наслідки російська агресія спричинила для багатьох держав Африки, Азії та інших континентів.

Росія не змінила своїх цілей щодо України, які полягають у руйнуванні однієї з найбільших держав в Європі та знищенні 45-мільйонного Українського народу. Росія супроводжує свою агресію численними воєнними злочинами та злочинами проти людяності, зокрема й свідомими вбивствами цивільного населення, масованими ракетними обстрілами мирних українських міст, цілеспрямованим нищенням цивільної інфраструктури.

Своїм героїчним спротивом та успішними визвольними операціями Україна переконливо довела свою здатність зупинити державу-агресора. Завдяки мужності та витривалості Українського народу, героїзму та професіоналізму українських Збройних Сил у світі посилюється розуміння — чим міцнішими стануть оборонні спроможності України, тим швидше Росія переконається у марності своїх спроб підкорити нашу державу, тим швидше буде покладено край цій жорстокій війні у серці Європи.

На сьогодні вже дуже багато зроблено для зміцнення оборонного потенціалу України. Наша держава вдячна понад п’ятдесяти державам-партнерам за їхню практичну військову допомогу.

Проте Росія ще зберігає значну перевагу у кількості військ, озброєнь та військової техніки. Російські війська продовжують наступальні дії на сході України.

Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій. Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною.

Саме тому ми звертаємося до всіх держав-партнерів, які вже надавали військову допомогу або планують її надати, із закликом суттєво посилити свій практичний внесок у зміцнення здатності України захищатися, вивести цю допомогу на якісно новий рівень.

Однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб Збройних Сил України сьогодні є покращення їхньої забезпеченості сучасною броньовою технікою та посилення їхніх вогневих та маневрених спроможностей за допомогою танків західних зразків.

Ми вітаємо сміливе і дуже своєчасне рішення Великої Британії щодо передачі Україні першого ескадрону танків Challenger 2. Але цього недостатньо для досягнення оперативних цілей. Тому ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Ми звертаємося до всіх цих та інших держав, які мають відповідні можливості, із закликом приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та зробити свої практичні внески до цієї ініціативи.

Ми закликаємо це зробити заради мільйонів мирних громадян України, яким продовжує загрожувати смертельна небезпека з боку держави-агресора та держави-терориста Росії, якщо Збройні Сили України своєчасно не отримають потрібного підсилення.

Ми закликаємо це зробити заради громадян Ваших суспільств, які вимагають зупинити державу-терориста з тим, щоб злодіяння, які вона чинить, не прийшли на їхню землю та до їхніх осель.

Ми закликаємо це зробити заради підтвердження права кожного народу на нашій планеті бути господарем на своїй землі. Заради торжества загальнолюдських цінностей нашої цивілізації — цінностей миру, свободи і демократії.

Джерело

Важливо