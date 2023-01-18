Нова мобілізація в Україні. Хочемо того чи ні, але це станеться, інших варіантів немає

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Про Соледар чекаємо офіційних повідомлень. Хоча на Deepstatеmap.live можна побачити ситуацію на сьогоднішній день. Я про інше, я про необхідність мобілізації, хочемо ми того чи ні, але це станеться.

Класно на диванах обговорювати події на фронті, яка бригада краща, яка не зовсім, хто залишив позиції, хто втримав, що звільнили, що втратили. Коли це обговорюють ті, хто причетний, то це одна справа, мають право, а от коли це робить колективний арестович, чи приблудна челядь, чи незадоволена відсутністю світла маса, то це повна лажа, це неправильно, це реляційне заспокійливе – "Війна десь там, скоро ми Крим повернемо, Кубань — наша!

Росіяни здійснили мобілізацію. До речі, вони проводитимуть мобілізаційні заходи скільки захочуть, ресурсу в людях — нескінченність, не Китай, звичайно, але овер д...уя. Добре — погано, але мобілізованих навчать, прикладів достатньо, жарти про мобіки-чмобіки закінчуються з першими розривами снарядів поруч і звуком руху ворожої броні.

Хто замінить виснажені бригади, деякі з яких усі 10 місяців у постійних боях? Як це вирішити без мобілізації? Так, не відразу на фронт, так, потрібне навчання, злагодження, але робити це потрібно вже зараз.

Якщо не будемо готові, якщо будуть петляти "наймужніші", то вони допетляються до того, що бурят зможе двері з ноги відчинити. Тому, що не може війна торкатися одних і зовсім не торкатися інших. Тож готуйтеся!

Коли мене запитують про нашу Перемогу, мовляв, коли вона вже станеться?, то я відповідаю, що все тільки починається, мало гасел і дебільних реляцій у телевізорі, Перемогу можна вибороти лише на полі бою. Тож перед тим як пиз..нути про те, як ми цього року вийдемо на межі 1991 року, відповідь надайте через військкомат.

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