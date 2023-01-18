Новая мобилизация в Украине. Хотим того или нет, но это произойдет, других вариантов нет

Related video

О Соледаре ждем официальных сообщений. Хотя на Deepstatеmap.live можно увидеть ситуацию на сегодняшний день. Я о другом, я о необходимости мобилизации, хотим мы того или нет, но это произойдет.

Классно на диванах обсуждать события на фронте, какая бригада лучше, какая не совсем, кто оставил позиции, кто удержал, что освободили, что потеряли. Когда это обсуждают те, кто причастен, то это одно дело, имеют право, а вот когда это делает коллективный арестович, или приблудная челядь, или недовольная отсутствием света масса, то это полная лажа, это неправильно, это реляционное успокаивающее — "Война где-то там, скоро мы Крым вернем, Кубань — наша!"

Россияне провели мобилизацию. Кстати, они будут проводить мобилизационные мероприятия сколько захотят, ресурса в людях — бесконечность, не Китай, конечно, но овер д…уя. Хорошо — плохо, но мобилизованных научат, примеров достаточно, шуточки о мобиках-ч*обиках заканчиваются с первыми разрывами снарядов рядом и звуком движения вражеской брони.

Кто заменит истощенные бригады, некоторые из которых все 10 месяцев в постоянных боях? Как это решить без мобилизации? Да, не сразу на фронт, да, нужно обучение, слаживание, но делать это нужно уже сейчас.

Если не будем готовы, если будут петлять "самые мужественные", то они допетляются до того, что бурят сможет дверь с ноги открыть. Потому что не может война касаться одних и совсем не касаться других. Поэтому готовьтесь!

Когда меня спрашивают о нашей Победе, мол, когда уже она случится?, то я отвечаю, что все только начинается, мало лозунгов и дебильных реляций в телевизоре, Победу можно выбороть только на поле боя. Так что перед тем как пиз…нуть о том, как мы в этом году выйдем на границы 1991 года, ответ предоставьте через военкомат.

Источник

Важно