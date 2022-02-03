Готові до гіршого. На кордоні – без змін, але Міноборони розглядає будь-які сценарії

Станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року. Єдина відмінність у військовому плані, за якою ми уважно стежимо, — ситуація в Білорусі. Що реально кардинально відрізняється — це інтенсивність гібридних заходів, у першу чергу інформаційних. А також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію. Прошу взяти це до уваги.

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Українська розвідка, я особисто й Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний, перебуваємо в постійному контакті з нашими міжнародними партнерами. Ми володіємо усією повнотою інформації, а в деяких моментах уточнюємо дані наших іноземних колег.

Відмінність у цифрах щодо концентрації російських військ, які інколи лунають у публічному просторі, особливо в міжнародних ЗМІ, пов’язана з відстанню. Хтось указує цифри щодо присутності російських військ на відстані до 200 км від державного кордону України, а хтось — до 400 км. Ми використовуємо дані щодо зони до 200 км, тому що вони точніше відображають тенденції.

У грудні, коли я виступав у стінах Верховної Ради, то відзначав, що в РФ розпочався зимовий навчальний період. По всій Росії пересуваються війська. Інформацію про це спеціально поширюють. Це засіб тиску. Причому не тільки й не стільки на Україну. Ми попереджали західних партнерів, що метою Кремля є не стільки Україна, скільки підрив НАТО та ЄС. Ми попереджали, що буде атака на країни Балтії. І вона сталася. Що після цього буде ескалація, якщо не буде відповіді. І ескалація проти Польщі сталася. Таке неможливо було уявити ще рік тому.

Кількість військ РФ як у квітні минулого року, так і зараз фактично однакова.

Бойовий компонент, який стягнула Росія, і наразі — кількісно співмірні. Неспівмірна реакція.

Що стосується російських танків, то кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є в наших військових — це і "Стугна" з "Корсаром", і Javelin, і NLAW, — на порядок більша, ніж кількість потенційних мішеней. Упевнений, усі слідкували за новинами про допомогу від наших західних партнерів.

Точну цифру отриманої допомоги озвучити не можу, але можу стверджувати, що вона більш оптимістична, ніж лунало в ЗМІ.

Ми спостерігаємо за переходом шести великих десантних кораблів із Північного та Балтійського флотів РФ, які увійшли до Середземного моря й можуть увійти до Чорного. Ми знаємо, які підрозділи морської піхоти перебувають у них на борту. Ще краще їх бачить авіаносна група ВМФ США.

І хочу підкреслити: наші військові прораховують усі можливі сценарії. Зокрема найгірші. Це їхня робота — щоб бути готовими.

І Збройні сили України повністю готові до відсічі. Кожен день ми стаємо міцнішими. Це бачать наші партнери, це бачить наш ворог. Це знижує ймовірність негативних сценаріїв. За останній рік довіра до армії в суспільстві збільшилась до 72%. Я запевняю українських читачів: ви можете бути впевнені в своїй армії.

Що стосується роботи Міноборони, то в нас є чіткий план роботи на рік. По різних напрямках. Ми рухаємося покроково, але послідовно. Наприклад, із 1 січня піднято рівень грошового забезпечення для військових льотчиків і медиків. Є рішення для фахівців-снайперів.

На останньому етапі проєкт постанови про підвищення грошового забезпечення ССО. Цього року планується затвердити три базові державні цільові програми: розвитку ЗСУ, розвитку озброєнь і ракетну програму. Це запустить системний процес переозброєння армії. Це також вкрай важливо для оборонних підприємств.

У нас чи не вперше виникне можливість гармонізувати цільові програми й бюджетне планування, у тому числі завдяки роботі з Мінстратегпромом, прибрати з оборонного замовлення речі, які виникають у ручному режимі.

Щоб це стало можливим, я закликав, починаючи з етапу формування бюджетної резолюції, орієнтуватися на те, щоб із 2023 року витрати на оборону складали не менш ніж 3% ВВП. І я проситиму парламентарів про співпрацю, аби спільно вийти на планове, а не авральне голосування за бюджет оборони.

рмії в суспільстві збільшилась до 72%. Я запевняю українських читачів: ви можете бути впевнені в своїй армії.

Що стосується роботи Міноборони, то в нас є чіткий план роботи на рік. По різних напрямках. Ми рухаємося покроково, але послідовно. Наприклад, із 1 січня піднято рівень грошового забезпечення для військових льотчиків і медиків. Є рішення для фахівців-снайперів. На останньому етапі проєкт постанови про підвищення грошового забезпечення ССО. Цього року планується затвердити три базові державні цільові програми: розвитку ЗСУ, розвитку озброєнь і ракетну програму. Це запустить системний процес переозброєння армії. Це також вкрай важливо для оборонних підприємств. У нас чи не вперше виникне можливість гармонізувати цільові програми й бюджетне планування, у тому числі завдяки роботі з Мінстратегпромом, прибрати з оборонного замовлення речі, які виникають у ручному режимі. Щоб це стало можливим, я закликав, починаючи з етапу формування бюджетної резолюції, орієнтуватися на те, щоб із 2023 року витрати на оборону складали не менш ніж 3% ВВП. І я проситиму парламентарів про співпрацю, аби спільно вийти на планове, а не авральне голосування за бюджет оборони.

І наостанок. Хто хоче напасти — отримає поразку. Той, хто вміє захищатися, стає непереможним. Україна та Українська армія — непереможні!