Готовы к худшему. На границе – без перемен, но Минобороны рассматривает любые сценарии

По состоянию на текущий момент не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые заметно отличались бы от происходившего весной прошлого года. Единственное отличие в военном плане, за которым мы внимательно следим, — ситуация в Беларуси. Что реально кардинально отличается — это интенсивность гибридных мер, в первую очередь информационных. А также влияние этих мер на макроэкономическую ситуацию. Прошу принять это во внимание.

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Украинская разведка, лично я и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный находимся в постоянном контакте с нашими международными партнерами. Мы владеем всей полнотой информации, а в некоторых моментах уточняем данные наших иностранных коллег.

Различия в цифрах относительно концентрации российских войск, звучащие иногда в публичном пространстве, особенно в международных СМИ, связаны с расстоянием. Кто-то указывает цифры касательно присутствия российских войск на расстоянии 200 км от государственной границы Украины, а кто-то — до 400 км. Мы используем данные в отношении зоны до 200 км, так как они точнее отражают тенденции.

В декабре, выступая в стенах Верховной Рады, я отмечал, что в РФ начался период зимних учений. По всей России перемещаются войска. Информацию об этом распространяют специально. Это средство давления, причем не только и не столько на Украину. Мы предупреждали западных партнеров, что целью Кремля является не столько Украина, сколько подрыв НАТО и ЕС. Мы предупреждали, что будет атака на страны Балтии. И она произошла. Что после этого будет эскалация, если не будет ответа. И эскалация против Польши произошла. Такое невозможно было представить себе еще год назад.

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Количество войск РФ — как в апреле прошлого года, так и сейчас — фактически одинаково.

Боевые компоненты, которые стянула Россия в апреле прошлого года и в настоящее время — количественно соразмерны. Несоразмерна реакция.

Что касается российских танков, то количество современных противотанковых средств, которые есть сегодня у наших военных — это и "Стугна" с "Корсаром", и Javelin, и NLAW, — на порядок больше, чем количество потенциальных мишеней. Уверен, все следили за новостями о помощи от наших западных партнеров.

Точную цифру полученной помощи озвучить не могу, но могу утверждать, что она более оптимистична, чем звучало в СМИ.

Мы наблюдаем за переходом шести больших десантных кораблей из Северного и Балтийского флотов РФ, которые вошли в Средиземное море и могут войти в Черное. Мы знаем, какие подразделения морской пехоты находятся у них на борту. Еще лучше их видит авианосная группа ВМФ США.

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И хочу подчеркнуть: наши военные просчитывают все возможные сценарии, в том числе наихудшие. Это их работа — быть готовыми.

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И Вооруженные силы Украины полностью готовы к отпору. Каждый день мы становимся крепче. Это видят наши партнеры, это видит наш враг. Это снижает вероятность негативных сценариев. За последний год доверие к армии в обществе увеличилось до 72%. Я заверяю украинских читателей: вы можете быть уверены в своей армии.

Что касается работы Минобороны, то у нас есть четкий план работы на год, по разным направлениям. Мы движемся пошагово, но последовательно. Например, с 1 января поднят уровень денежного довольствия для военных летчиков и медиков. Есть решение для специалистов-снайперов.

На последнем этапе — проект постановления о повышении денежного довольствия ССО. В этом году планируется утвердить три базовых государственных целевых программы: развития ВСУ, развития вооружений и ракетную программу. Это запустит системный процесс перевооружения армии. Это также крайне важно для оборонных предприятий.

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У нас чуть ли не впервые возникнет возможность гармонизировать целевые программы и бюджетное планирование, в том числе благодаря работе с Минстратегпромом; убрать из оборонного заказа вещи, возникающие в ручном режиме.

Чтобы это стало возможным, я призвал, начиная с этапа формирования бюджетной резолюции ориентироваться на то, чтобы с 2023 года расходы на оборону составляли не менее 3% ВВП. И я буду просить парламентариев о сотрудничестве, чтобы совместно выйти на плановое, а не авральное голосование за бюджет обороны.

И в заключение. Кто хочет напасть — потерпит поражение. Умеющий защищаться станет непобедимым. Украина и украинская армия — непобедимы!