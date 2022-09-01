Візи для росіян: про що справді домовилися в ЄС

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Я вдячний Чеському головуванню в ЄС за можливість взяти участь у цій дискусії, а насправді у досить запеклому дипломатичному бою.

Отже, спочатку розстановка сил була приблизно така: на одному полюсі — м'яка пропозиція припинити дію угоди з РФ про спрощений порядок оформлення віз; на іншому — жорстка пропозиція України та групи країн ЄС максимально обмежити в'їзд до Євросоюзу, зберігши відчинені двері лише для гуманітарних (лікування, возз'єднання з сім'єю тощо) та політичних (правозахисники, опоненти режиму Путіну тощо) випадків.

Я бачив, як в українських ЗМІ упродовж дня з'являлися цитати міністрів, які хотіли м'яке рішення. Розумію, що вони звучали песимістично. Але ми тримали комунікаційну паузу, бо насправді за лаштунками точилася боротьба.

За підсумками дипломатичного марафону рішення виявилися набагато ближчими до української позиції. Вчорашня істерична реакція МЗС РФ — найкраще тому свідчення.

Отже, домовленість замість одного елемента (припинення угоди) складається з п'яти елементів:

Справді, домовилися повністю припинити дію Угоди про спрощення візового режиму, що значно зменшить кількість нових віз, які ЄС видає росіянам. Сприйнято ідею, що далі шенген видаватимуть передусім представникам уразливих груп, зокрема тим росіянам, хто виступає проти війни Росії проти України. Російські паспорти, видані на нещодавно окупованих територіях України, не визнаватимуть. ЄС виробить спільне рішення, щоб відповісти на запитання: Ок, ми максимально звужуємо можливість отримати нову візу, але що робити з мільйонами віз, які вже видали росіянам? Це важливий новий елемент. Прикордонні з Росією країни ЄС набули права застосувати власні обмеження. Це дуже важливо та відкриває шлях до закриття наземних кордонів Євросоюзу для росіян уже зараз, не чекаючи великих спільних рішень ЄС.

Як бачите, це набагато жорсткіше, ніж хотіли прихильники м'якого підходу до видачі віз росіянам. Тому це важливий перелом та результат непростої дискусії між справжніми партнерами, у якій знайдено баланс.

Але маємо дивитися тверезо на цей результат — його ефективність значною мірою залежатиме від того, як домовленість трансформують у конкретні юридичні рішення та як її імплементуватимуть усі держави-члени ЄС та Єврокомісія. Ось така історія.

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