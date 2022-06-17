За кулисами визита. Макрон и Шольц поддерживают Зеленского или хотят "повесить гири" на Украину?

Впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киев приехали лидеры Франции, Германии и Италии. Эксперты говорят: визит был удачным, но при этом самое интересное происходило за закрытыми дверями Мариинского дворца.

Украина снова в повестке

"День был правда крутой", — так реагирует на приезд канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По оценкам экспертов, визит глав четырех стран ЕС в Украину прошел успешно. По крайней мере, такой вывод можно сделать из публичных заявлений сторон.

Президент Владимир Зеленский назвал день историческим, а его французский коллега Эммануэль Макрон заверил, что Украина и в дальнейшем будет получать поддержку Европы.

Моральная поддержка — не единственный бонус от визита. Европейцы пообещали поддержать предоставление Украине статусу кандидата в члены ЕС (и свое обещание уже частично выполнили — Еврокомиссия сегодня огласила свои позитивные предварительные выводы), продолжить военную помощь, а также согласовать новый пакет санкций для России.

[ + – ] Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: "День был правда крутой!" Фото: МЗС Украiни

"Визит в Киев — был чудесный информационный повод для четырех лидеров. Каждый поехал домой и уже рассказывает, как он будет действовать дальше в вопросе Украины и отношениях с Россией. Поддержка Украины пока в интересах европейских лидеров, она цементирует их электорат. Все четыре главы государства получат плюшки с этой поездки. Но Украина — наибольшую, потому что она возвращается на первые страницы мировых медиа. Мы же понимаем, что на четвертом месяце войны мир уже несколько устал от новостей об Украине. У Европы, Америки, Азии свои проблемы, тем более что, по их мнению, в Украине ситуация стабилизировалась: есть линия фронта, к смертям воинов все привыкают, уже озвучена и статистика, сообщений о новой Бучи нет. И эта поездка выносит Украину на новую информационную волну, что важно для Украины. Желательно, чтобы каждый месяц были подобные визиты, которые обращали бы на нас внимание", — говорит Фокусу политический эксперт Виктор Бобыренко.

[ + – ] Эксперт: "Белый дом благословил четырех лидеров на поездку в Украину" Фото: president.gov.ua

Политолог также замечает: подобные встречи закрепляют статус украинского президента как мирового лидера.

"Он может и президентов собрать во время войны в Киеве, и войну выиграть. Правда, на каких условиях, а они точно будут, — пока не понятно", — уточняет он.

Почему Эммануэль Макрон видит себя главным переговорщиком

"Ни Германия, ни Франция никогда не будут выступать переговорщиками за спиной Украины. И никогда не будут требовать от Украины каких-либо уступок — этого никогда не было и не будет. Мы здесь только для того, чтобы выступать как требовательный посредник, для того, чтобы вносить большую ясность и ставить определенные требования, но ни в коем случае не получать какие-либо уступки", — сказал в Киеве президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он не отрицает, что готов разговаривать с Владимиром Путиным вновь, и даже поехать для этого в Москву.

Эксперты предполагают: Макрон все еще видит себя в роли главного переговорщика и миротворца.

Стоить напомнить, что еще до начала полномасштабного вторжения Макрон пытался поговорить с Путиным. Накануне разговора в Москве он заявил, что Россия законно выражает свои собственные беспокойства, и возможно подписание нового соглашения по безопасности, которое позволили бы избежать войны в Украине. До того Макрон призвал к возобновлению отношений с Россией и говорил, что ЕС должен начать свой диалог с Москвой, а не полагаться на Вашингтон. А совсем недавно Макрон предложил президенту Владимиру Зеленскому пойти на территориальные уступки ради "сохранения лица Путину".

Перемирие и "гири на ногах" Украины

16 июня в Киеве французский президент признал, что его общение с президентом РФ не дало результата, и после визита в Украину он стал это особенно ощущать.

"Учитывая то количество часов, которые я провел в разговорах с ним, и учитывая то прозрение, которое я получил, посетив Ирпень и Бучу — я не только разочарован", — сказал Макрон.

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Сохранить лицо Путину или помочь Украине? С чем приехали в Киев Макрон, Шольц и Драги

"Вангую: когда Украина начнет наступать, будет освобождать юг Украины, дойдет до Чонгара, Макрон, а, возможно, и Шольц повиснут гирями у нас на ногах, не пуская в Крым, все-таки, сохраняя лицо Путину, — продолжает Бобыренко. — Конечно, об этом они не будут говорить на камеру, но намекать устами каких-то профессоров, аналитических центров, общественных организаций. Они будут говорить, что оккупированный полуостров — не предмет этих переговоров, надо создавать какие-то дополнительные форматы и обсуждать судьбу территорий, оккупированных до 24 февраля годами, а то и десятилетиями. И это может быть согласованная позиция нескольких наших международных партнеров".

В то же время немецкое издание Die Welt утверждает, что все самое интересное в Киеве происходит "за закрытыми дверями".

[ + – ] Макрон пообещал Зеленскому: "Ни Германия, ни Франция никогда не будут выступать переговорщиками за спиной Украины" Фото: president.gov.ua

"Три волхва, посетившие Зеленского, Шольц, Макрон и Драги, оказывается, просили своего визави снова сесть за стол переговоров с Россией, как пишет издание, — замечает Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия-21". — Ну конечно, Макрон с Шольцем и Драги далеко не волхвы — скорее, менялы из храма, которых гонял Христос, если развивать библейские сюжеты. Они прибыли в наш украинский храм с обменной миссией, типа: "Мы тебе, Зеленский, кандидатство в ЕС, а ты нам — мир с Россией".

Визит европейских лидеров в Киев: реакция США

При успехах на европейском дипломатическом фронте, нельзя забывать о роли США. С одной стороны, мы знаем, что президент Джо Байден говорил о том, что его принципом остается "ничего об Украине без Украины", и США не будет говорить о каких-либо территориальных уступках со стороны Украины. С другой — намеки на то, что Украине придется идти на уступки уже были.

Например, в редакционной колонке в The New York Times "Война в Украине становится все сложнее, а Америка к этому не готова". Она о том, что США очень сложно предоставлять поддержку для ведения боевых действий в Украине, и Вашингтон не верит в украинскую победу, даже с выходом на границы по состоянию на 23 февраля. Поэтому Украину стоить склонять к подписанию мирного договора.

"Нашему внешнеполитическому блоку нужно сконцентрироваться на том, чтобы убедить американских друзей в необходимости приезда в Киев президента США Джорджа Байдена. А то из США приходят очень неоднозначные новости", — говорит Владимир Фесенко, политолог, после прочтения новостей из-за океана.

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"То CNN говорит, со ссылкой на анонимные источники в западных разведках, что есть только три сценария дальнейшего развития войны в Украине, и среди них почему-то нет сценария, положительного для Украины. То, NBC News сообщает, что президент США Джо Байден призвал госсекретаря Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина после визита в Киев смягчить риторику в вопросе поддержке Украины вплоть до ее победы над Россией, — продолжает политолог. — Якобы президент США выразил обеспокоенность, что такие слова могут задать нереалистические ожидания и увеличить риски втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Москвой. Президент Джо Байден все больше напоминает мне мягкую и умеренную копию Канцлера Шольца. Заявления правильные и даже радикальные, а вот политические решения не всегда отвечают им. Хотя у лидера США правильных для нас решений гораздо больше, чем у главы Правительства ФРГ, но страхи перед Путиным у Байдена те же, что и у Шольца".

[ + – ] Эксперт сравнивает визит европейских лидеров в Киев с библейским сюжетом: "Мы тебе, Зеленский, кандидатство в ЕС, а ты нам — мир с Россией" Фото: president.gov.ua

Бобыренко говорит, что визит Шольца и Макрона в Киев доказывает еще и то, что в числе стран, которые будут отстаивать интересы Украины, Германии и Франции нет.

Впрочем, и США балансируют. "Не будем вторить российской пропаганде, что все выполняют заказы США, но, естественно, Белый дом благословил четырех лидеров на поездку в Украину, — дополняет эксперт. — Этот визит показал так же тенденцию, что с Украиной будут до конца Великобритания, Польша, страны Балтии. У всех других будет формироваться мнение, что надо остановить войну, заводя ситуацию в тупик".