Помощь на фронте и в тылу. Рейтинг главных украинских меценатов

С момента вторжения России в Украину тысячи предпринимателей активно занимаются помощью вооруженным силам страны, волонтерским организациям, переселенцам и пострадавшим от агрессии украинцам. Фокус собрал в одном рейтинге 12 бизнесменов, которые активно помогают Украине приблизить Победу.

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Украинцы единым фронтом выступили против российского вторжения. Деньги на закупку необходимых армии средств защиты, дронов, раций, одежды, продуктов питания и самого необходимого переводят вот уже четвертый месяц и крупные компании, и небольшие компании, и отдельные частные предприниматели. В Национальном банке Украины открыт специальный счет для помощи ВСУ, Нацгвардии, Погранслужбе и другим подразделениям.

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По данным Нацбанка, на 9 июня всего на этот счет поступило свыше 17 млрд. грн.

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 17,25 млрд. грн. в эквиваленте. В частности, более 5,3 млрд. грн. в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары). Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира)", — отметили в Национальном банке.

Огромную работу для поддержки украинских защитников совершают частные украинские компании. Фокус собрал в едином рейтинге 12 имен тех, кто вкладывает свои деньги, силы и время в проекты, которые непременно должны приблизить победу Украины.

№1. Ринат Ахметов, владелец группы SCM

Помощь Украине в период войны с Россией: 2,4 млрд. грн.

Фото: Сегодня

Владелец группы SCM и богатейший человек Украины Ринат Ахметов за время военных действий в Украине потерял часть своих предприятий. Речь идет, конечно, о двух крупных мариупольских заводах – это "Азовсталь" и ММК им. Ильича. По словам самого бизнесмена, по восстановительной стоимости потери ММК им. Ильича и "Азовстали" из-за российской агрессии составляют от $17 млрд до $20 млрд., а окончательная сумма будет выставлена в иске против РФ. Сейчас весь бизнес группы SCM активно помогает и вооруженным силам, и населению Украины.

По данным SCM, на 7 июня сумма помощи предприятий группы превысила 2,4 млрд. грн. Это общий вклад в победу от бизнесов SCM, Фонда Рината Ахметова и футбольного клуба "Шахтер" с 24 февраля 2022 года. В эту сумму входит гуманитарная помощь гражданам (пищевые продукты, лекарства, вещи первой необходимости, эвакуация, создание крупнейшего онлайн-архива свидетельств украинцев о событиях войны), а также поддержка ВСУ и ТрО в десятках городов (одежда, средства индивидуальной защиты, автотранспорт, дроны, тепловизоры, фортификационные сооружения, аптечки). Активно работают компании Рината Ахметова на гуманитарном фронте.

Всего же за первые 90 дней войны Фонд Рината Ахметова передал для жителей Украины более 580 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 185 тысяч продуктовых наборов. В целом гуманитарная помощь от бизнесмена охватила 2,5 млн человек.

№2. Виктор Пинчук, владелец компании "Интерпайп"

Помощь Украине в период войны с Россией: 750 млн. грн.

Виктор Пинчук известен своими проектами с международными организациями, в частности, через мероприятия на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В период войны компания Виктора Пинчука "Интерпайп" начала выпускать противотанковые ежи, а также регулярно обеспечивает защитников Украины всем необходимым – от ноутбуков и одежды до автотранспорта и средств защиты. В компании сообщили, что предоставили бригадам Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, в рядах которых служит немало мобилизованных работников, материальную помощь в сумме 2,4 млн. грн. В частности, компания передала запчасти для ремонта грузовиков, аккумуляторы, шины, ноутбуки, принтеры, смартфоны.

Согласно последнему публичному отчету о деятельности Виктора Пинчука за 9 мая, они с супругой Еленой через свои структуры приобрели и передали военным и гражданским структурам 7 современных бронированных машин "скорой", более 50,5 тысячи трехкомпонентных тактических аптечек, 77,5 тысячи турникетов и 32 тысячи бандажей.

Фонд Виктора Пинчука активно собирает помощь от международного сообщества. Недавно в фонде сообщили, что 28 июня скульптура Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) оценочной стоимостью 10 тыс. фунтов стерлингов будет представлена Виктором и Еленой Пинчук на аукционе Christie's. Собранные средства будут направлены, в частности, для тяжело раненых во время войны военных и гражданских, которым необходимо протезирование, лечение и реабилитация.

№3. Юрий Косюк, владелец компании "МХП"

Помощь Украине в период войны с Россией: 600 млн. грн.

Владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк с первого дня войны был сосредоточен на нескольких направлениях, среди которых, — безопасность сотрудников, гуманитарная помощь пострадавшим от агрессии городов и сел, а также передача произведенной продукции подразделениям ВСУ и ТрО.

По данным компании, только за март и 11 дней апреля компания предоставила 10,6 тыс. тонн продукции на сумму 575 млн. грн. в рамках благотворительности. Юрий Косюк также уверен, что в период войны одна из ключевых задач холдинга – обеспечивать продовольственную безопасность. С этой целью компания не прекращает работы, кроме подразделений в эпицентре боевых действий.

Кроме того, МХП даже в это сложное время продолжает помогать другим бизнесам. Так, Благотворительный фонд компании планирует направить 3,5 млн грн на гранты малым предпринимателям в 11 областях Украины. В результате конкурсного отбора бизнес-планов предприниматели смогут получить по 50-100 тыс. грн на реализацию своих стартапов.

№4. Вадим Новинский, владелец Smart Holding

Помощь Украине в период войны с Россией: 512 млн. грн.

Вадим Новинский, его компании и благотворительный фонд помогают закупками медикаментов, продуктов, горючего, поддержкой отдельных общин и городов, организацией эвакуации (перемещение, размещение, предоставление транспорта, ГСМ и др.).

Всего с 24 февраля по 2 июня сумма, выделенная Вадимом Новинским на гуманитарные проекты, составила 512 млн. грн. Недавно Благотворительный фонд Вадима Новинского приобрел десять автомобилей "скорой помощи" для больниц Кривого Рога. Это уже вторая партия оборудованных машин скорой помощи, что была закуплена в странах Евросоюза Фондом Вадима Новинского.

Как сообщают в Фонде, в целом ими на нужды людей было приобретено более 50 тонн муки, 370 тонн продуктовых наборов, более 120 тыс. единиц медикаментов, около 10 тыс. единиц операционных расходников и т. д.

№5. Галина и Александр Гереги, владельцы "Эпицентр К"

Помощь Украине в период войны с Россией: 300 млн. грн.

Группа компаний "Эпицентр К" подключилась к помощи украинцам с первого дня войны в Украине. В частности, компания организовала гуманитарный хаб, и за время работы хаб в Киеве обработал уже более 6,3 млн. кг помощи для военных, территориальной обороны и мирных жителей.

Медицинские товары, лекарства, продукты питания, одежда и средства гигиены сегодня продолжают поступать в Киев из всех уголков мира. Карта Гуманитарного штаба расширилась – сейчас это 57 складов, гарантирующих поддержание жизнедеятельности каждого из районов Киева при любых возможных обстоятельствах.

По словам Галины Гереги, поддержка Вооруженных сил Украины – приоритет для компании, а всего за время войны оказана помощь в разных сферах на сумму выше 300 млн. грн. Помощь от "Эпицентра", кроме столицы, получают и другие города — на западе страны Гуманитарный штаб был организован совместно с компанией "Интерспорт Украина". За месяц работы он уже доставил и передал ВСУ и терробороне одежду, обувь, теплые вещи на сумму около 20 млн. грн.

№6. Дмитрий Фирташ, владелец Group DF

Помощь Украине в период войны с Россией: 300 млн. грн.

Владелец Group DF Дмитрий Фирташ уже давно проживает в Австрии, а после вторжения было опубликовано заявление, что бизнесмен категорически против вторжения РФ в Украину. "Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы Украина и украинский народ оставались сильными и независимыми", – говорится в заявлении.

Также у бизнесмена сообщили, что его компания передала на спецсчет НБУ 100 млн. грн. Предприятия компании активно помогают, в частности, предприятие "Ривнеазот" (входит в азотный бизнес Group DF) с начала войны оказывает гуманитарную помощь беженцам, закупает амуницию для украинских военных и поддерживает медицину Ривненщины.

По данным компании, расходы всех предприятий Group DF на противодействие российской агрессии и поддержку соотечественников превысили $9,7 млн. Самые большие статьи – перечисление $3,5 млн на спецсчет НБУ, восстановление инфраструктуры, предоставление прямой гуманитарной помощи украинцам, закупка медикаментов и логистическое сопровождение 14 больниц в пяти областях.

№7. Петр Порошенко, совладелец Roshen

Помощь Украине в период войны с Россией: 300 млн. грн.

Один из богатейших людей Украины, народный депутат Петр Порошенко, занят поставками средств защиты для ВСУ и ТрО. С начала войны было направлено свыше 300 млн. грн. на закупку бронежилетов, шлемов, автомобилей для фронта, тепловизоров, дронов, генераторов, одежды.

Также Фонд Порошенко закупает оружие, в частности, пулеметы и снайперские комплексы, цифровые радиостанции, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания. Военное снаряжение и гуманитарная помощь от Фонда Порошенко регулярно поступают в Краматорск, Славянск, Николаев, Днепр, Харьков.

В конце апреля было приобретено 18 новых пикапов для противотанковых подразделений Десантно-штурмовых войск и теробороны. Недавно СМИ сообщили, что после заграничной командировки Петр Порошенко вернулся в Украину, а вместе с ним – 12 автомобилей Mitsubishi L200 для передачи подразделениям ВСУ.

№8. Константин Жеваго, владелец Ferrexpo

Помощь Украине в период войны с Россией: более 200 млн. грн.

Горнорудная компания Константина Жеваго Ferrexpo plc (активы в Полтавской области) создала гуманитарный фонд для прямой поддержки местных общин в условиях российской военной агрессии. Не так давно совет компании одобрил увеличение финансирования гуманитарного фонда Ferrexpo до $12,5 млн.

По данным компании, примеры проектов, которые входят в деятельность Фонда, включают усилия группы по координации поставок и распределению продуктовых наборов, поиск основных предметов медицинского назначения для местных больниц и медицинских учреждений, а также обеспечение питанием жителей населенных пунктов вблизи предприятий компании.

Всего, по данным на 24 мая, Фонд Ferrexpo передал на благотворительность 101 транспортное средство, более 4 тыс. порций еды и 525 тонн продуктов питания; предоставил жилье для более чем 2 тыс. переселенцев и своими силами эвакуировал из горячих точек более 200 человек.

№9. Вадим Столар, владелец медиахолдинга LIVE Network

Помощь Украине в период войны с Россией: более 110 млн. грн.

Благотворительный фонд Вадима Столара активно помогает и Вооруженным силам Украины, и гражданам страны, пострадавшим от агрессии. В числе приоритетов работы фонда – обеспечение бронежилетами, одеждой, обувью и продуктами подразделений на передовой. Общая сумма помощи в рамках поставок армии и гуманитарных проектов уже превысила 110 млн. грн. В середине апреля волонтеры с гумпомощью попали под обстрел в Угледаре Донецкой области, однако продолжили свою миссию.

"С 24 февраля мы помогаем там, где нас ждут: ВСУ и ТрО, бомбоубежища, больницы, переселенцы, дети героев, старики, украинцы в горячих точках… этот список можно продолжать очень долго", — отметили в фонде.

По данным фонда, за 100 дней войны в Украине было передано около 614 тыс. порций горячего питания, 102 тыс. продуктовых наборов, 87,5 тыс. литров топлива, 36 тыс. единиц медикаментов, 5,5 тыс. единиц снаряжения, техники и транспорта для военных, а также 6 машин скорой помощи. Населению Украины фонд помог на сумму свыше 42 млн. грн., а больницы Украины лекарствами, продуктами и самым необходимым Фонд Вадима Столара обеспечил на сумму более 15,2 млн. грн. Активная работа фонда продолжается, приближая долгожданный день Победы.

№10. Сергей Тигипко, владелец группы "ТАС"

Помощь Украине в период войны с Россией: 100 млн. грн.

Бизнесмен Сергей Тигипко еще в начале марта категорично заявил: Россия — агрессор, а Путин — военный преступник. Компании группы "ТАС" активно работают для того, чтобы помочь и военным, и гражданскому населению в период войны.

Группа "ТАС" создала во Львове штаб оперативного реагирования, который помогает ВСУ материально-техническим обеспечением, занимается перемещением работников в безопасные места, поддержкой местных общин. Так, например, для обеспечения бесперебойного электроснабжения Львова было приобретено 9 мощных генераторов.

Команда Сергея Тигипко постоянно занимается поставками тепловизоров, бронежилетов, шлемов и прочего жизненно необходимого украинским военным. По мнению Сергея Тигипко, идет народная война, которую Украина проиграть не может. "Мы победим в этой ужасной войне, возродим экономику, возобновим работу разрушенных предприятий, отстроим уничтоженные города и села", — уверен предприниматель.

№11. Виталий Антонов, совладелец концерна "Галнафтогаз"

Помощь Украине в период войны с Россией: 50 млн. грн.

Совладелец сети ОККО Виталий Антонов не остался в стороне от помощи Украине в тяжелые военные времена. По данным сети ОККО, с первых дней войны компания начала партнерство с благотворительным фондом "Повернись живим", который много лет помогает Вооруженным силам Украины.

ОККО продолжает обеспечивать горючим волонтерские и общественные организации, что проводят эвакуацию населения из мест боевых действий, перевозят гуманитарную помощь. Помощь топливом получают подразделения ГСЧС, медики, разные предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность страны.

В компании сообщили, что в начале июня для фонда "Повернись живим" отгружена очередная партия нефтепродуктов общим объемом более 11 тыс. литров. Для военных ОККО также передала около 20 тыс. бронежилетов и более 100 автомобилей, 3 тыс. квадрокоптеров и БПЛА, более 17 тыс. радиостанций.

№12. Евгений Черняк, владелец Global Spirits

Помощь Украине в период войны с Россией: 40 млн. грн.

Бизнесмен Евгений Черняк активно помогает, в частности, совместно с фондом "Help ЗП ЮА Фонд помощи Запорожскому региону из стран Европы". Речь идет о передаче больницам Запорожской области медикаментов, в том числе, на оккупированные россиянами территории, в Энергодар и другие города. Огромная работа идет и в направлении гуманитарных грузов для нуждающихся и тех, кто пострадал от агрессии.

Отдельная сфера работы – это помощь переселенцам. Евгений Черняк и фонд занимались организацией специальных хостелов для украинцев в Польше. А еще позаботились о том, чтобы израильские медики прибыли в Запорожье для помощи пострадавшим от войны украинцам.

"Сто дней войны — полная переориентация с бизнеса на волонтерство, помогать, чем можно, кому нужно, прямо сейчас", — считает Евгений Черняк.