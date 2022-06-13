Допомога на фронті та в тилу. Рейтинг головних українських меценатів

З моменту вторгнення Росії в Україну тисячі підприємців активно займаються допомогою збройним силам країни, волонтерським організаціям, переселенцям та українцям, які постраждали від агресії. Фокус зібрав в одному рейтингу 12 бізнесменів, які активно допомагають Україні наблизити Перемогу.

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Українці єдиним фронтом виступили проти російського вторгнення. Гроші на закупівлю необхідних армії засобів захисту, дронів, рацій, одягу, продуктів харчування та найнеобхіднішого переводять ось уже четвертий місяць і великі компанії, і невеликі компанії, і окремі приватні підприємці. У Національному банку України відкрито спеціальний рахунок для допомоги ЗСУ, Нацгвардії, Прикордонній службі та іншим підрозділам.

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За даними Нацбанку, на 9 червня всього з цього приводу надійшло понад 17 млрд. грн.

"Всього від дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 17,25 млрд. грн. в еквіваленті. Зокрема, понад 5,3 млрд. грн. в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари) Кошти надходили як від громадян і підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та багатьох країн світу)", — зазначили у Національному банку.

Велику роботу для підтримки українських захисників виконують приватні українські компанії. Фокус зібрав у єдиному рейтингу 12 імен тих, хто вкладає свої гроші, сили та час у проєкти, які неодмінно мають наблизити перемогу України.

№1. Рінат Ахметов, власник групи SCM

Допомога Україні у період війни з Росією: 2,4 млрд. грн.

Фото: Сьогодні

Власник групи SCM і найбагатша людина України Рінат Ахметов за час воєнних дій в Україні втратив частину своїх підприємств. Йдеться, звичайно, про два великі маріупольські заводи — це "Азовсталь" і ММК ім. Ілліча. За словами самого бізнесмена, за відновлювальною вартістю втрати ММК ім. Ілліча та "Азовсталі" через російську агресію складають від $17 млрд до $20 млрд., а остаточна сума буде виставлена в позові проти РФ. Наразі весь бізнес групи SCM активно допомагає і збройним силам, і населенню України.

За даними SCM, на 7 червня сума допомоги підприємств групи перевищила 2,4 млрд. грн. Це загальний внесок у перемогу від бізнесів SCM, Фонду Ріната Ахметова та футбольного клубу "Шахтар" з 24 лютого 2022 року. В цю суму входить гуманітарна допомога громадянам (харчові продукти, ліки, речі першої необхідності, евакуація, створення найбільшого онлайн-архіву свідчень українців про події війни), а також підтримка ЗСУ і ТрО у десятках міст (одяг, засоби індивідуального захисту, автотранспорт, дрони, тепловізори, фортифікаційні споруди, аптечки). Активно працюють компанії Ріната Ахметова на гуманітарному фронті.

Загалом за перші 90 днів війни Фонд Ріната Ахметова передав для мешканців України понад 580 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів та понад 185 тисяч продуктових наборів. Загалом гуманітарна допомога від бізнесмена охопила 2,5 млн. людей.

№2. Віктор Пінчук, власник компанії "Інтерпайп"

Допомога Україні під час війни з Росією: 750 млн. грн.

Віктор Пінчук відомий своїми проєктами з міжнародними організаціями, зокрема через заходи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. У період війни компанія Віктора Пінчука "Інтерпайп" почала випускати протитанкові їжаки, а також регулярно забезпечує захисників України всім необхідним — від ноутбуків та одягу до автотранспорту та засобів захисту. У компанії повідомили, що надали бригадам Збройних сил України у Дніпропетровській області, у лавах яких є чимало мобілізованих працівників, матеріальну допомогу на суму 2,4 млн. грн. Зокрема, компанія передала запчастини на ремонт вантажівок, акумулятори, шини, ноутбуки, принтери, смартфони.

Згідно з останнім публічним звітом про діяльність Віктора Пінчука за 9 травня, вони з дружиною Оленою через свої структури придбали та передали військовим і цивільним структурам 7 сучасних броньованих машин "швидкої", понад 50,5 тисяч трикомпонентних тактичних аптечок, 77,5 тисяч турнікетів і 32 тисячі бандажів.

Фонд Віктора Пінчука активно збирає допомогу від міжнародної спільноти. Нещодавно у фонді повідомили, що 28 червня скульптура Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) оцінною вартістю 10 тис. фунтів стерлінгів буде представлена Віктором та Оленою Пінчук на аукціоні Christie's. Зібрані кошти направлять, зокрема, для тяжко поранених під час війни військових та цивільних, яким необхідне протезування, лікування та реабілітація.

№3. Юрій Косюк, власник компанії "МХП"

Допомога Україні під час війни з Росією: 600 млн. грн.

Власник агрохолдингу МХП Юрія Косюка з першого дня війни був зосереджений на кількох напрямках, серед яких — безпека працівників, гуманітарна допомога містам і селам, що постраждали від агресії, а також передача виробленої продукції підрозділам ЗСУ та ТрО.

За даними компанії, лише за березень та 11 днів квітня компанія надала 10,6 тис. тонн продукції на суму 575 млн. грн. у межах благодійності. Юрій Косюк також упевнений, що у період війни одне з ключових завдань холдингу — забезпечувати продовольчу безпеку. З цією метою компанія не припиняє роботи, крім підрозділів в епіцентрі бойових дій.

Крім того, МХП навіть у цей складний час продовжує допомагати іншим бізнесам. Благодійний фонд компанії планує направити 3,5 млн грн на гранти малим підприємцям в 11 областях України. Внаслідок конкурсного відбору бізнес-планів підприємці зможуть отримати по 50-100 тис. грн на реалізацію своїх стартапів.

№4. Вадим Новинський, власник Smart Holding

Допомога Україні під час війни з Росією: 512 млн. грн.

Вадим Новинський, його компанії та благодійний фонд допомагають закупівлями медикаментів, продуктів, пального, підтримкою окремих громад та міст, організацією евакуації (переміщення, розміщення, надання транспорту, ПММ та ін.).

Усього з 24 лютого до 2 червня сума, виділена Вадимом Новинським на гуманітарні проєкти, склала 512 млн. грн. Нещодавно Благодійний фонд Вадима Новинського придбав десять автомобілів "швидкої допомоги" для лікарень Кривого Рогу. Це вже друга партія обладнаних машин швидкої допомоги, закуплена в країнах Євросоюзу Фондом Вадима Новинського.

Як повідомляють у Фонді, загалом ними на потреби людей було придбано понад 50 тонн борошна, 370 тонн продуктових наборів, понад 120 тис. одиниць медикаментів, близько 10 тис. одиниць операційних розхідників тощо.

№5. Галина та Олександр Гереги, власники "Епіцентр К"

Допомога Україні під час війни з Росією: 300 млн. грн.

Група компаній "Епіцентр К" підключилася на допомогу українцям з першого дня війни в Україні. Зокрема, компанія організувала гуманітарний хаб, і за час роботи хаб у Києві опрацював уже понад 6,3 млн. кг допомоги для військових, територіальної оборони та мирних жителів.

Медичні товари, ліки, продукти харчування, одяг та засоби гігієни сьогодні продовжують надходити до Києва з усіх куточків світу. Карта Гуманітарного штабу розширилася — зараз це 57 складів, які гарантують підтримку життєдіяльності кожного з районів Києва за будь-яких можливих обставин.

За словами Галини Гереги, підтримка Збройних сил України — пріоритет для компанії, а загалом за час війни надано допомогу у різних сферах на суму понад 300 млн. грн. Допомогу від "Епіцентру", окрім столиці, отримують інші міста — на заході країни Гуманітарний штаб було організовано спільно з компанією "Інтерспорт Україна". За місяць роботи він уже доставив та передав ЗСУ та теробороні одяг, взуття, теплі речі на суму близько 20 млн. грн.

№6. Дмитро Фірташ, власник Group DF

Допомога Україні під час війни з Росією: 300 млн. грн.

Власник Group DFДмитро Фірташ вже давно мешкає в Австрії, а після вторгнення було опубліковано заяву, що бізнесмен категорично проти вторгнення РФ в Україну. "Світова спільнота має зробити все можливе, щоб Україна та український народ залишалися сильними та незалежними", — йдеться у заяві.

Також бізнесмен повідомив, що його компанія передала на спецрахунок НБУ 100 млн. грн. Підприємства компанії активно допомагають, зокрема, підприємство "Рівнеазот" (входить до азотного бізнесу Group DF) з початку війни надає гуманітарну допомогу біженцям, закуповує амуніцію для українських військових та підтримує медицину Рівненщини.

За даними компанії, витрати всіх підприємств Group DF на протидію російській агресії та підтримку співвітчизників перевищили $9,7 млн. Найбільші статті — перерахування $3,5 млн на спецрахунок НБУ, відновлення інфраструктури, надання прямої гуманітарної допомоги українцям, закупівля медикаментів та логістичний супровід лікарень у п'яти областях.

№7. Петро Порошенко, співвласник Roshen

Допомога Україні під час війни з Росією: 300 млн. грн.

Один із найбагатших людей України, народний депутат Петро Порошенко, зайнятий постачанням засобів захисту для ЗСУ та ТрО. З початку війни було надіслано понад 300 млн. грн. на закупівлю бронежилетів, шоломів, автомобілів для фронту, тепловізорів, дронів, генераторів, одягу.

Також Фонд Порошенка закуповує зброю, зокрема кулемети та снайперські комплекси, цифрові радіостанції, системи очищення води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування. Військове спорядження та гуманітарна допомога від Фонду Порошенка регулярно надходять у Краматорськ, Слов'янськ, Миколаїв, Дніпро, Харків.

Наприкінці квітня було придбано 18 нових пікапів для протитанкових підрозділів Десантно-штурмових військ та тероборони. Нещодавно ЗМІ повідомили, що після закордонного відрядження Петро Порошенко повернувся до України, а разом із ним — 12 автомобілів Mitsubishi L200 для передачі підрозділам ЗСУ.

№8. Костянтин Жеваго, власник Ferrexpo

Допомога Україні у період війни з Росією: понад 200 млн. грн.

Гірничорудна компанія Костянтина Жеваго Ferrexpo plc (активи на Полтавщині) створила гуманітарний фонд для прямої підтримки місцевих громад в умовах російської військової агресії. Нещодавно рада компанії схвалила збільшення фінансування гуманітарного фонду Ferrexpo до $12,5 млн.

За даними компанії, приклади проєктів, що входять у діяльність Фонду, включають зусилля групи з координації постачання та розподілу продуктових наборів, пошук основних предметів медичного призначення для місцевих лікарень і медичних закладів, а також забезпечення харчуванням мешканців населених пунктів поблизу підприємств компанії.

Загалом, за даними на 24 травня, Фонд Ferrexpo передав на благодійність 101 транспортний засіб, понад 4 тис. порцій їжі та 525 тонн продуктів харчування; надав житло для більш ніж 2 тис. переселенців та самотужки евакуював з гарячих точок понад 200 осіб.

№9. Вадим Столар, власник медіахолдингу LIVE Network

Допомога Україні у період війни з Росією: понад 110 млн. грн.

Благодійний фонд Вадима Столара активно допомагає і Збройним силам України, і громадянам країни, які постраждали від агресії. Серед пріоритетів роботи фонду — забезпечення бронежилетами, одягом, взуттям та продуктами підрозділів на передовій. Загальна сума допомоги у межах постачання армії та гуманітарних проєктів вже перевищила 110 млн. грн. У середині квітня волонтери з гумдопомогою потрапили під обстріл у Вугледарі Донецької області, проте продовжили свою місію.

"З 24 лютого ми допомагаємо там, де на нас чекають: ЗСУ та ТрО, бомбосховища, лікарні, переселенці, діти героїв, старі, українці у гарячих точках… цей список можна продовжувати дуже довго", — зазначили у фонді.

За даними фонду, за 100 днів війни в Україні було передано близько 614 тис. порцій гарячого харчування, 102 тис. продуктових наборів, 87,5 тис. літрів палива, 36 тис. одиниць медикаментів, 5,5 тис. одиниць спорядження, техніки і транспорту для військових, а також шість машин швидкої допомоги. Населенню України фонд допоміг на суму понад 42 млн. грн., а лікарням України ліками, продуктами та найнеобхіднішим Фонд Вадима Столара забезпечив на суму понад 15,2 млн. грн. Активна робота фонду продовжується, наближаючи довгоочікуваний день Перемоги.

№10. Сергій Тігіпко, власник групи "ТАС"

Допомога Україні під час війни з Росією: 100 млн. грн.

Бізнесмен Сергій Тігіпко ще на початку березня категорично заявив: Росія — агресор, а Путін — воєнний злочинець. Компанії групи "ТАС" активно працюють для того, щоб допомогти і військовим, і цивільному населенню під час війни.

Група "ТАС" створила у Львові штаб оперативного реагування, який допомагає ЗСУ матеріально-технічним забезпеченням, займається переміщенням працівників у безпечні місця, підтримкою місцевих громад. Так, наприклад, для забезпечення безперебійного електропостачання Львова було придбано 9 потужних генераторів.

Команда Сергія Тігіпка постійно займається постачанням тепловізорів, бронежилетів, шоломів та інших життєво необхідних речей українським військовим. На думку Сергія Тігіпка, точиться народна війна, яку Україна програти не може. "Ми переможемо у цій жахливій війні, відродимо економіку, відновимо роботу зруйнованих підприємств, відбудуємо знищені міста й села", — упевнений підприємець.

№11. Віталій Антонов, співвласник концерну "Галнафтогаз"

Допомога Україні під час війни з Росією: 50 млн. грн.

Співвласник мережі ОККО Віталій Антонов не залишився осторонь допомоги Україні у важкі воєнні часи. За даними мережі ОККО, з перших днів війни компанія розпочала партнерство з благодійним фондом "Повернись живим", який багато років допомагає Збройним силам України.

ОККО продовжує забезпечувати пальним волонтерські та громадські організації, що проводять евакуацію населення з місць бойових дій, перевозять гуманітарну допомогу. Допомогу паливом отримують підрозділи ДСНС, медики, різні підприємства та організації, що забезпечують життєдіяльність країни.

У компанії повідомили, що на початку червня для фонду "Повернись живим" відвантажено чергову партію нафтопродуктів загальним обсягом понад 11 тис. літрів. Для військових ОККО також передала близько 20 тис. бронежилетів і понад 100 автомобілів, 3 тис. квадрокоптерів та БПЛА, понад 17 тис. радіостанцій.

№12. Євген Черняк, власник Global Spirits

Допомога Україні під час війни з Росією: 40 млн. грн.

Бізнесмен Євген Черняк активно допомагає, зокрема, спільно з фондом "Help ЗП ЮА Фонд допомоги Запорізькому регіону з країн Європи". Йдеться про передачу лікарням Запорізької області медикаментів, зокрема на окуповані росіянами території, в Енергодар та інші міста. Величезна робота відбувається і у напрямку гуманітарних вантажів для тих, хто потребує і тих, хто постраждав від агресії.

Окрема сфера роботи — це допомога переселенцям. Євген Черняк і фонд займалися організацією спеціальних хостелів для українців у Польщі. А ще подбали про те, щоб ізраїльські медики прибули до Запоріжжя для допомоги потерпілим від війни українцям.

"Сто днів війни — повна переорієнтація з бізнесу на волонтерство, допомагати чим можна, кому потрібно, прямо зараз", — вважає Євген Черняк.