За лаштунками візиту. Макрон і Шольц підтримують Зеленського чи хочуть "повісити гирі" на Україну?

Вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва приїхали лідери Франції, Німеччини та Італії. Експерти кажуть: візит був вдалим, але найцікавіше відбувалося за зачиненими дверима Маріїнського палацу.

Україна знову на порядку денному

"День був справді крутий", — так реагує на приїзд канцлера ФРН Олафа Шольца, президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Маріо Драґі та президента Румунії Клауса Йоганніса міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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За оцінками експертів, візит глав чотирьох країн ЄС в Україну відбувся успішно. Принаймні такий висновок можна зробити з публічних заяв сторін.

Президент Володимир Зеленський назвав день історичним, а його французький колега Емманюель Макрон запевнив, що Україна й надалі отримуватиме підтримку Європи.

Моральна підтримка — не єдиний бонус від візиту. Європейці пообіцяли підтримати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС (і свою обіцянку вже частково виконали — Єврокомісія сьогодні оголосила свої позитивні висновки), продовжити військову допомогу, а також погодити новий пакет санкцій для Росії.

[ + – ] Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба: "День був справді крутий!" Фото: МЗС України

"Візит до Києва — був чудовим інформаційним приводом для чотирьох лідерів. Кожен поїхав додому і вже розповідає, як він діятиме далі у питанні України та відносинах з Росією. Підтримка України поки що на користь європейських лідерів, вона цементує їхній електорат. Усі чотири глави держави отримають плюшки з цієї поїздки, але Україна — найбільшу, бо вона повертається на перші сторінки світових медіа… Ми ж розуміємо, що на четвертому місяці війни світ уже трохи втомився від новин про Україну… У Європи, Америки, Азії свої проблеми, тим паче що, на їхню думку, в Україні ситуація стабілізувалася: є лінія фронту, до смертей воїнів всі звикають, вже озвучено і статистику, повідомлень про нову Бучу немає, і ця поїздка виносить Україну на нову інформаційну хвилю, що важливо для України. Бажано, аби щомісяця були подібні візити, які звертали б на нас увагу", — каже Фокусу політичний експерт Віктор Бобиренко.

[ + – ] Експерт: "Білий дім благословив чотирьох лідерів на поїздку в Україну" Фото: president.gov.ua

Політолог також зауважує: подібні зустрічі закріплюють статус українського президента як світового лідера.

"Він може і президентів зібрати під час війни в Києві, і війну виграти. Щоправда, на яких умовах, а вони точно будуть, — поки не зрозуміло", — уточнює він.

Чому Емманюель Макрон бачить себе головним переговорником

"Ні Німеччина, ні Франція ніколи не виступатимуть переговорниками за спиною України. І ніколи не вимагатимуть від України будь-яких поступок — цього ніколи не було і не буде. Ми тут тільки для того, щоб виступати як вимогливий посередник, для того, щоб вносити велику ясність і ставити певні вимоги, але в жодному разі не отримувати жодних поступок", — сказав у Києві президент Франції Емманюель Макрон. При цьому він не заперечує, що готовий розмовляти з Володимиром Путіним знову і навіть поїхати для цього до Москви.

Експерти припускають: Макрон все ще бачить себе у ролі головного переговорника та миротворця.

Ще до початку повномасштабного вторгнення Макрон намагався поговорити з Путіним. Напередодні розмови в Москві він заявив, що Росія законно висловлює свої власні занепокоєння, і можливе підписання нової угоди з безпеки, яка б дозволила уникнути війни в Україні. До того Макрон закликав до відновлення відносин із Росією і говорив, що ЄС має розпочати свій діалог із Москвою, а не покладатися на Вашингтон. А зовсім недавно Макрон запропонував президенту Володимиру Зеленському піти на територіальні поступки заради "збереження обличчя Путіну".

Перемир'я та "гирі на ногах" України

16 червня у Києві французький президент визнав, що його спілкування з президентом РФ не дало результату, і після візиту до України він став це особливо відчувати.

"З огляду на кількість годин, які я провів у розмовах з ним, і враховуючи те прозріння, яке я отримав, відвідавши Ірпінь та Бучу — я не тільки розчарований", — сказав Макрон.

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"Вангую: коли Україна почне наступати, звільнятиме південь України, дійде до Чонгара, Макрон, а, можливо, і Шольц повиснуть гирями у нас на ногах, не пускаючи в Крим, все-таки, зберігаючи обличчя Путіну, — продовжує Бобиренко. — Звичайно, про це вони не будуть говорити на камеру, але натякати вустами якихось професорів, аналітичних центрів, громадських організацій, що окупований півострів — не предмет цих переговорів, треба створювати якісь додаткові формати та обговорювати долю територій. окупованих до 24 лютого роками, або навіть десятиліттями. І це може бути узгоджена позиція кількох наших міжнародних партнерів".

Водночас німецьке видання Die Welt стверджує, що все найцікавіше у Києві відбувається "за зачиненими дверима".

[ + – ] Макрон пообіцяв Зеленському: "Ні Німеччина, ні Франція ніколи не виступатимуть переговорниками за спиною України" Фото: president.gov.ua

Три волхви, що відвідали Зеленського, Шольц, Макрон і Драґі, виявляється, просили свого візаві знову сісти за стіл переговорів з Росією, як пише видання, — зазначає Михайло Гончар, президент Уентру глобалістики "Стратегія-21". — Ну, звичайно, Макрон з Шольцем і Драґі далеко не волхви — швидше міняли з храму, яких ганяв Христос, якщо розвивати біблійні сюжети. Вони прибули в наш українських храм з обмінною місією, типу: "Ми тобі, Зеленський, кандидатство в ЄС, а ти нам — мир з Росією".

Візит європейських лідерів до Києва: реакція США

Попри успіхи на європейському дипломатичному фронті, не можна забувати про роль США. З одного боку, ми знаємо, що президент Джо Байден говорив про те, що його принципом залишається "нічого про Україну без України", і США не буде говорити про будь-які територіальні поступки з боку України. З іншого боку, натяки на те, що Україні доведеться йти на поступки вже були.

Наприклад, у редакційній колонці The New York Times "Війна в Україні стає все складнішою, а Америка до цього не готова". Вона про те, що США дуже складно надавати підтримку для ведення бойових дій в Україні, і Вашингтон не вірить в українську перемогу навіть з виходом на кордони станом на 23 лютого. Тому Україну варто схиляти до підписання мирного договору.

"Нашому зовнішньополітичному блоку потрібно сконцентруватися на тому, щоб переконати американських друзів у необхідності приїзду до Києва президента США Джорджа Байдена. А то зі США надходять дуже неоднозначні новини", — каже Володимир Фесенко, політолог після прочитання новин з-за океану.

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"То CNN каже, з посиланням на анонімні джерела в західних розвідках, що є лише три сценарії подальшого розвитку війни в Україні, і серед них чомусь немає сценарію, позитивного для України. То, NBC News повідомляє, що президент США Джо Байден закликав держсекретаря Ентоні Блінкена і голову Пентагону Ллойда Остіна після візиту до Києва пом'якшити риторику в питанні підтримки України аж до її перемоги над Росією, — продовжує політолог. — Нібито президент США висловив занепокоєння, що такі слова можуть задати нереалістичні очікування та збільшити ризики втягування Вашингтона у прямий конфлікт з Москвою. Президент Джо Байден все більше нагадує мені м'яку і помірну копію Канцлера Шольца Заяви правильні і навіть радикальні, а ось політичні рішення не завжди відповідають їм, хоча у лідера США правильних для нас рішень набагато більше, ніж у глави Уряду ФРН, але страхи перед Путіним у Байдена такі самі, як і в Шольца".

[ + – ] Експерт порівнює візит європейських лідерів до Києва з біблійним сюжетом: "Ми тобі, Зеленський, кандидатство в ЄС, а ти нам мир з Росією" Фото: president.gov.ua

Бобиренко каже, що візит Шольца та Макрона до Києва доводить ще й те, що серед країн, які відстоюватимуть інтереси України, Німеччини та Франції, немає.

Втім, і США балансують. "Не вторитимемо російській пропаганді, що всі виконують замовлення США, але, природно, Білий дім благословив чотирьох лідерів на поїздку в Україну, — доповнює експерт. — Цей візит показав також тенденцію, що з Україною будуть до кінця Великобританія, Польща, країни Балтії. У всіх інших формуватиметься думка, що треба зупинити війну, заводячи ситуацію в безвихідь".