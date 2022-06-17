Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Украина является европейским государством, доказавшим свою приверженность ценностям Евросоюза, заявила президент ЕК фон дер Ляйен.

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в состав Европейского союза. Об этом президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе брифинга в пятницу, 17 июня.

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"Комиссия рекомендует Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата… С учетом того, что стране необходимо провести ряд важных реформ", — сказала фон дер Ляйен.

В рекомендации Еврокомиссии говорится, что Украина является европейским государством, которое "доказало свою приверженность ценностям, на которых основан Европейский союз", а украинское общество является "ярким и активным".

"Украина заслуживает европейскую перспективу, она должна стать страной-кандидатом. Прогресс (по вступлению в ЕС) зависит исключительно от Украины", — добавила президент ЕК.

Помимо этого Комиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Молдове. Грузия должна получить этот статус только после выполнения определенных условий, добавила фон дер Ляйен.

Bloomberg отмечает, что ускоренного пути вступления в ЕС не существует и он обычно может длиться более 10 лет. Хорватия была последней страной, присоединившейся к блоку, процесс подачи заявки длился 10 лет, прежде чем она была официально принята в 2013 году.

Окончательное решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз должно быть одобрено Советом ЕС, в состав которого входят представители всех 27 стран блока.

В свою очередь руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обнародовал список шагов, которые Украине необходимо сделать, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС:

Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

Завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;

Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в том числе на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП.

Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы финансовых мер (FATF);

Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;

Должен заработать "антиолигархический" закон;

Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

Необходимо завершить готовящуюся сейчас реформу законодательной базы для национальных меньшинств согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.

Украина уже почти на 70% соответствует всем нормам и стандартам для вступления в Евросоюз, сообщила Еврокомиссия.

Напомним, по данным СМИ, Дания, Швеция и Нидерланды выступили против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

В мае президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украине могут потребоваться десятилетия для вступления в Евросоюз.