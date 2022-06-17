Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Україна є європейською державою, яка довела свою прихильність до цінностей Євросоюзу, заявила президентка ЄК фон дер Ляєн.

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до складу Європейського союзу. Про це президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила під час брифінгу в п'ятницю, 17 червня.

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"Комісія рекомендує Раді ЄС надати Україні статус кандидата... З огляду на те, що країні необхідно провести низку важливих реформ", — сказала фон дер Ляєн.

У рекомендації Єврокомісії йдеться, що Україна є європейською державою, яка "довела свою прихильність до цінностей, на яких заснований Європейський союз", а українське суспільство є "яскравим і активним".

"Україна заслуговує на європейську перспективу, вона має стати країною-кандидатом. Прогрес (за вступом до ЄС) залежить лише від України", — додала президентка ЄК.

Крім цього, Комісія рекомендувала надати статус кандидата на вступ до ЄС Молдові. Грузія має отримати цей статус лише після виконання певних умов, додала фон дер Ляєн.

Bloomberg зазначає, що прискореного шляху вступу до ЄС не існує і він може тривати понад 10 років. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, процес подання заявки тривав 10 років, перш ніж її офіційно прийняли у 2013 році.

Остаточне рішення про надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу має схвалити Рада ЄС, до складу якого входять представники всіх 27 країн блоку.

Зі свого боку, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак оприлюднив список кроків, які Україні необхідно зробити, щоб розпочати переговори про вступ до ЄС:

Прийняття та впровадження законодавства про процедуру відбору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

Завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

Подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП.

Забезпечення відповідності законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей стандартам Групи фінансових заходів (FATF);

Прийняття комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектора як частини безпекового середовища України;

Має запрацювати "антиолігархічний" закон;

Необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність до європейського аудіовізуального законодавства;

Необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, що готується зараз, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії та розробити механізми її впровадження.

Україна вже майже на 70% відповідає всім нормам та стандартам для вступу до Євросоюзу, повідомила Єврокомісія.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Данія, Швеція та Нідерланди виступили проти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

У травні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україні можуть знадобитися десятиліття для вступу до Євросоюзу.