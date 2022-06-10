У ЄС з'явилися нові опоненти надання Києву статусу кандидата — УП

За інформацією журналістів, проти такого рішення Данія, Швеція та Нідерланди, а Німеччина уникає якоїсь позиції в цьому питанні. Проте є країни, які змінили свою думку та готові підтримати Україну.

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Деякі країни Європейського Союзу досі не готові підтримати рішення надати Україні статусу кандидата в ЄС. А останніми днями навіть з'явилися нові опоненти в цьому питанні — це Данія та Швеція. Проте також є країни, які змінили свої погляди на користь Києва. Про це повідомляє видання "Європейська правда" із посиланням на джерела.

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Журналісти зазначають, що Данія та Швеція доклали багато зусиль у впровадженні реформ в Україні, особливо антикорупційних. Тому вирішили поставити кілька умов саме в цій сфері для наступного кроку ЄС.

Традиційно проблемними залишилися Нідерланди, а прем'єр-міністр країни Марк Рютте наполягає, щоб Київ виконав деякі умови, а потім надавати йому нові статуси. Однак, є інформація, що він пообіцяв зняти блокаду, якщо проти надання Україні статусу кандидата він буде один.

Водночас Німеччина уникає якоїсь позиції в цьому питанні. Канцлер Олаф Шольц хотів би сказати "ні" статусу кандидата в Україну, проте на нього тиснуть і виборці, і частина однопартійців, і його рейтинг. Тож є шанс на зміну позиції.

Також джерела кажуть, що свою думку змінили у Франції. Президент Франції Емманюель Макрон стає прихильнішим до статусу кандидата і не лише для України. Найімовірніше у Франції виступатимуть за надання статусу кандидата в ЄС двом країнам — Україні та Молдові.

Одночасно зі змінами думки в Парижі у Києві також почали позитивно відгукуватися про ініціативу Макрона щодо створення "Європейської політичної спільноти". Цей проєкт для французького президента є геополітичною гордістю, тому в Єлисейському палаці сприйняли з образою, що в Києві спочатку були проти.

Обережні позитивні сигнали сягають також Австрії, яка раніше виступала проти. Журналісти повідомляють, що вона поступово почала пом'якшувати свою позицію. Крім того, підтримати Україну мають на меті й в Угорщині, попри некоректні заяви в бік Києва від Будапешта.

Нагадаємо, 9 червня видання Bloomberg писало, що Нідерланди та Данія проти надання статусу кандидата в ЄС Україні. За інформацією журналістів, Амстердам виступив проти такої ініціативи. А у Копенгагені впевнені, що Києву потрібно покращувати законодавство та державні інституції.

Напередодні Міністр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що в ЄС три країни виступають проти статусу кандидата для України.