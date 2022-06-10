В ЕС появились новые оппоненты предоставления Киеву статуса кандидата, — УП

По информации журналистов, против такого решения Дания, Швеция и Нидерланды, а Германия избегает какой-то позиции в этом вопросе. Однако есть страны, которые изменили свое мнение и готовы поддержать Украину.

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Некоторые страны Европейского союза все еще не готовы поддержать решение предоставить Украине статус кандидата в ЕС. А в последние дни даже появились новые оппоненты такого в этом вопросе — это Дания и Швеция. Однако также есть страны, которые поменяли свои взгляды в пользу Киева. Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на источники.

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Журналисты отмечают, что Дания и Швеция приложили много усилий во внедрении реформ в Украине, особенно антикоррупционных. Поэтому решили поставить несколько условий именно в этой сфере для следующего шага ЕС.

Традиционно проблемными остались Нидерланды, а премьер-министр страны Марк Рютте настаивает на том, чтобы Киев выполнил некоторые условия, а потом предоставлять ему новые статусы. Однако есть информация, что он пообещал снять блокаду, если против предоставления Украине статуса кандидата он будет один.

В то же время Германия избегает какой-то позиции в этом вопросе. Канцлер Олаф Шольц хотел бы сказать "нет" статусу кандидата Украине, однако на него давят и избиратели, и часть однопартийцев, и его рейтинг. Поэтому есть шанс на смену позиции.

Также источники говорят, что свое мнение поменяли во Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон становится более благосклонным к статусу кандидата и не только для Украины. Вероятней всего во Франции будут выступать за предоставление статуса кандидата в ЕС двум странам — Украине и Молдове.

Одновременно с изменениями мнения в Париже в Киеве также начали позитивно отзываться об инициативе Макрона по поводу создания "Европейского политического сообщества". Этот проект для французского президента является геополитической гордостью, поэтому в Елисейском дворце восприняли с обидой, что в Киеве сначала были против.

Осторожные позитивные сигналы доходят также из Австрии, которая ранее выступала против. Журналисты сообщают, что она постепенно начала смягчать свою позицию. Кроме того, поддержать Украину собираются и в Венгрии, несмотря на некорректные заявления в сторону Киева от Будапешта.

Напомним, 9 июня издание Bloomberg писало, что Нидерланды и Дания против предоставления статуса кандидата в ЕС Украине. По информации журналистов, Амстердам выступил против подобной инициативы. А в Копенгагене уверены, что Киеву нужно улучшать законодательство и государственные институции.

Накануне министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявляла, что в ЕС три страны выступают против статуса кандидата для Украины.