Три страны ЕС выступили против предоставления Украине статуса кандидата

По словам министра евроинтеграции Ольги Стефанишиной, семь стран предлагали, чтобы Украина получила не полноценное, а условное кандидатство.

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Против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС выступают три европейских страны. Об этом в комментарии изданию DW сообщила вице-премьер — министр по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина.

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Представитель украинского правительства указала, что семь стран, среди которых нет ни восточноевропейских, ни балтийских, предлагали предоставить Украине условное, а не полноценное кандидатство на вступление в ЕС. При этом только три страны выступают откровенно против того, чтобы украинская сторона получила статус кандидата.

"Фактически есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет для Украины", — сказала чиновница.

Стефанишина при этом отказалась сообщить, какие именно европейские государства выступили против предоставления украинской стороне статуса кандидата, отметим, что это может навредить при голосовании по этому вопросу на саммите ЕС 23-24 июня.

"Если вы не хотите, чтобы решение было принято 24 числа, то давайте я их назову, и мы будем сидеть и обсуждать", — сказала министр, выразив уверенность, что ни один из лидеров ЕС "не сможет сказать Украине "Нет" во время голосования.

Напомним, вчера депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы Украине предоставили статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что украинская сторона в ближайшее время вряд ли получит статус кандидата.