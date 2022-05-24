Украина вряд ли получит статус кандидата в ЕС в ближайшее время, — премьер Нидерландов

По словам Марка Рютте, одна из возможностей для Украины — это получить статус потенциального кандидата в члены ЕС и предоставление Киеву условий, чтобы получить официальный статус.

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Украина вряд ли получит статус кандидата в члены Европейского союза в ближайшее время, такая вероятность невелика. Такая идея не нравится слишком многим странам ЕС и это было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые ждали намного больше статус кандидатов в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает издание NL TIMES.

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По его словам, одна из возможностей для Украины — это получение статуса потенциального кандидата в члены ЕС и предоставление Киеву условий для того, чтобы получить официальный статус.

"Так уже было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано", — сказал Рютте.

По словам нидерландского премьера, до российского вторжения Украина была "очень далеко" от кандидата в члены. Он также не видит, что ситуация скоро изменится для Молдовы. Однако не исключает, что эти страны в конечном итоге вступят в ЕС, потому что все страны Европы имеют на это право.

Как отреагировали в МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что несправедливо привязывать предоставление статуса кандидата в ЕС Украине и прогресса стран западных Балкан.

"Мы полностью поддерживаем европейскую интеграцию стран Западных Балкан, но каждая страна заслуживает индивидуального подхода, основанного на ее собственных качествах", — заявил Николенко

В МИД Украины считают, что предоставление статуса кандидата для Украины и стран Западных Балкан не противоречит друг другу.

"Наоборот это должен быть комплементарный процесс. Интеграция Украины и Западных Балкан только сделает ЕС более сильным и процветающим", — сказал спикер Олег Николенко.

Напомним, 22 мая в правительстве Франции заявили, что на завершение процедуры принятия Украины в Евросоюз уйдет по меньшей мере 15-20 лет и поддержали предложение Эмманюэля Макрона о создании нового "европейского политического сообщества", куда могла бы войти Украина.

19 мая глава ОП Андрей Ермак заявил, что ЕС рассмотрит заявку Украины на получение кандидата в блок в июне. По его словам, желание Украины попасть в ЕС поддержал глава Северной Македонии Стево Пендаровский. Эта страна получила статус кандидата почти 20 лет назад и еще ждет переговоров о вступлении в блок.