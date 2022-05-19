Процесс не быстрый: в ОП назвали срок рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС

По информации главы ОП, желание Украины попасть в Евросоюз поддержал глава Северной Македонии Стево Пендаровский. Эта страна получила статус кандидата почти 20 лет назад и еще ждет переговоров о вступлении в блок.

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Евросоюз рассмотрит заявку Украины на членство в блоке в июне этого года. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Президент Украины Владимир Зеленский, по его информации, 19 мая получил письмо от главы Северной Македонии Стево Пендаровского. В тексте он выразил поддержку и солидарность с Украиной.

Пендаровский отметил, что процесс расширения Евросоюза не должен останавливаться на Западных Балканах. Он поддержал предоставление Украине статуса страны-кандидата во время заседания Европейского Совета в июне этого года.

[ + – ] Македония получила статус страны-кандидата в ЕС в 2005 году

"Такая поддержка со стороны страны, которая получила статус страны-кандидата еще в 2005 году, но до сих пор борется за право начать переговоры о вступлении, очень важна для Украины. Наше государство завоевало право быть членом ЕС. Понимаем, что это длительный процесс. Но украинцы заслуживают того, чтобы Евросоюз сделал первый шаг навстречу уже сейчас", – подчеркнул Ермак.

Вопрос предоставления Украине статуса страны-кандидата – один из основных, который поднимает Зеленский на переговорах с европейскими лидерами.

Заявка Украины на членство в ЕС – Макрон подтвердил срок

Макрон в разговоре с Зеленским 17 мая подтвердил рассмотрение заявки Украины на членство в Европейском Союзе в июне, сообщили в Елисейском дворце.

"Это сделают на основании мнения Еврокомиссии и в духе, выраженном на Версальском саммите (12 марта этого года), на котором все страны-участницы заявили, что Украина – часть европейской семьи", – говорится в заявлении.

[ + – ] Разговор лидеров ЕС за закрытыми дверями в Версальском дворце длился 5 часов

Президенты во время беседы коснулись вопроса о гарантиях безопасности Франции для Украины. Макрон подтвердил, что в ближайшие дни Франция продолжит поставлять оружие в увеличенном объеме.

Напомним, что 9 мая во время обращения к Европарламенту Макрон заявил, что Украине могут потребоваться десятилетия для вступления в Евросоюз. Французский лидер предложил создать "параллельное европейское сообщество", чтобы не входящие в ЕС страны могли приобщиться к европейской архитектуре безопасности.

Замглавы ОП Игорь Жовква в апреле 2022 года говорил о вступлении Украины в Евросоюз в ближайшее время, по его оценке, процедура не займет и "пятилетки".

Украина подала заявку на вступление в ЕС после начала полномасштабного вторжения РФ – 28 февраля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз поддержит Украину в принятии решений для интеграции.