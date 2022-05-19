Процес не швидкий: у ОП назвали термін розгляду заявки України на членство в ЄС

За інформацією голови ОП, бажання України потрапити в Євросоюз підтримав голова Північної Македонії Стево Пендаровський. Ця країна отримала статус кандидата майже 20 років тому та ще чекає на переговори про вступ у блок.

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Євросоюз розгляне заявку України на членство в блоці в червні цього року. Про це написав у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Президент України Володимир Зеленський, за його інформацією, 19 травня отримав листа від голови Північної Македонії Стево Пендаровського. У тексті він висловив підтримку та солідарність із Україною.

Пендаровський зазначив, що процес розширення Євросоюзу не має зупинятися на Західних Балканах. Він підтримав надання Україні статусу країни-кандидата під час засідання Європейської Ради в червні цього року.

[ + – ] Македонія набула статусу країни-кандидата в ЄС у 2005 році

"Така підтримка з боку країни, яка набула статусу країни-кандидата ще у 2005 році, але досі бореться за право розпочати переговори про вступ, дуже важлива для України. Наша держава завоювала право бути членом ЄС. Розуміємо, що це тривалий процес. Але українці заслуговують на те, щоб Євросоюз зробив перший крок назустріч уже зараз", — наголосив Єрмак.

Питання надання Україні статусу країни-кандидата — одне з основних, яке порушує Зеленський на переговорах із європейськими лідерами.

Заявка України на членство в ЄС — Макрон підтвердив термін

Макрон у розмові із Зеленським 17 травня підтвердив розгляд заявки України на членство в Європейському Союзі в червні, повідомили в Єлисейському палаці.

"Це зроблять на підставі думки Єврокомісії і в дусі, вираженому на Версальському саміті (12 березня цього року), на якому всі країни-учасниці заявили, що Україна — частина європейської сім'ї", — йдеться в заяві.

[ + – ] Розмова лідерів ЄС за зачиненими дверима у Версальському палаці тривала 5 годин

Президенти під час бесіди торкнулися питання гарантій безпеки Франції для України. Макрон підтвердив, що найближчими днями Франція продовжить постачати зброю в збільшеному обсязі.

Нагадаємо, що 9 травня під час звернення до Європарламенту Макрон заявив, що Україні можуть знадобитися десятиліття для вступу в Євросоюз. Французький лідер запропонував створити "паралельну європейську спільноту", щоб країни, які не входять у ЄС, могли долучитися до європейської архітектури безпеки.

Заступник голови ОП Ігор Жовква у квітні 2022 року говорив про вступ України у Євросоюз найближчим часом, за його оцінкою, процедура не займе й "п'ятирічки".

Україна подала заявку на вступ у ЄС після початку повномасштабного вторгнення РФ — 28 лютого. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголошувала, що Євросоюз підтримає Україну в прийнятті рішень для інтеграції.