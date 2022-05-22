Украина вступит в ЕС через 15-20 лет, — французский министр

"Если мы скажем, что Украина присоединится к ЕС через полгода, год или два, мы солжем", — сказал Клеман Бон.

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В воскресенье, 22 мая, министр по европейским вопросам Франции Клеман Бон заявил, что на завершение процедуры принятия Украины в Евросоюз уйдет по меньшей мере 15-20 лет. Французский чиновник поддерживает альтернативное предложение Эмманюэля Макрона о создании нового "европейского политического сообщества", в которое бы могла войти и Украина. Об этом сообщает CNN.

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"Понадобится очень много времени <…> Если мы скажем украинцам "добро пожаловать в Евросоюз и внимательно читайте договор, где мелким шрифтом сообщается, что нужно подождать 15 лет", думаю, этим мы разочаруем целое поколение украинцев", — сказал министр в интервью радиостанции Radio J.

Когда Украина вступит в ЕС?

"Если мы скажем, что Украина присоединится к ЕС через полгода, год или два, мы солжем. Это неправда. На самом деле, вероятнее всего, понадобится 15-20 лет", —объяснил Бон.

Он также заявил, что предложение Макрона о создании нового европейского политического сообщества, в которое бы могла войти и Украина, "не должно быть альтернативой" вступлению в ЕС, а равно и препятствовать ее будущему вступлению в евроблок.

"Это проект, дополняющий Евросоюз и предлагающий больше конкретики странам, которые не состоят в ЕС, но хотели бы стать к нему ближе", — сказал министр.

По его словам, это быстрое и полезное дополнение, которые может защитить Украину в политическом, экономическом и энергетическом отношении.

В ответ на проект, предложенный Макроном президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что любая альтернатива вступлению Украины в ЕС будет "компромиссом" с Россией.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский прокомментировал петицию об отмене выезда мужчин за рубеж. Эта петиция, по мнению президента, направлена не совсем по адресу и ее, возможно, стоит переадресовать родителям погибших военных.