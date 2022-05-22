Україна вступить до ЄС за 15-20 років, — французький міністр

"Якщо ми скажемо, що Україна приєднається до ЄС через пів року, рік чи два, ми збрешемо", — сказав Клеман Бон.

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У неділю, 22 травня, міністр з європейських питань Франції Клеман Бон заявив, що на завершення процедури прийняття України до Євросоюзу піде щонайменше 15-20 років. Французький чиновник підтримує альтернативну пропозицію Емманюеля Макрона про створення нової "європейської політичної спільноти", до якої могла б увійти й Україна. Про це повідомляє CNN.

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"Потрібно дуже багато часу <…> Якщо ми скажемо українцям "ласкаво просимо до Євросоюзу й уважно читайте договір, де дрібним шрифтом повідомляється, що потрібно почекати 15 років", думаю, цим ми розчаруємо ціле покоління українців", — сказав міністр в інтерв'ю радіостанції Radio J.

Коли Україна вступить до ЄС?

"Якщо ми скажемо, що Україна приєднається до ЄС через пів року, рік чи два, ми збремо. Це неправда. Насправді, найімовірніше, знадобиться 15-20 років", — пояснив Бон.

Він також заявив, що пропозиція Макрона про створення нової європейської політичної спільноти, до якої могла б увійти й Україна, "не має бути альтернативою" вступу до ЄС, а також перешкоджати її майбутньому вступу в євроблок.

"Це проєкт, який доповнює Євросоюз і пропонує більше конкретики країнам, які не є членами ЄС, але хотіли б стати до нього ближче", — сказав міністр.

За його словами, це швидке та корисне доповнення, яке може захистити Україну в політичному, економічному й енергетичному стосунку.

У відповідь на проєкт, запропонований Макроном президент України Володимир Зеленський, зі свого боку заявив, що будь-яка альтернатива вступу України до ЄС буде "компромісом" із Росією.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський прокоментував петицію про скасування виїзду чоловіків за кордон. Ця петиція, на думку президента, спрямована не зовсім на адресу та її, можливо, варто переадресувати батькам загиблих військових.