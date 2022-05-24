Україна навряд набуде статусу кандидата в ЄС найближчим часом, — прем'єр Нідерландів

За словами Марка Рютте, одна з можливостей для України — це отримати статус потенційного кандидата у члени ЄС та надання Києву умов, щоб набути офіційного статусу.

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Україна навряд набуде статусу кандидата в члени Європейського союзу найближчим часом, така ймовірність невелика. Така ідея не подобається надто багатьом країнам ЄС і це було б несправедливо стосовно країн Західних Балкан, які чекали набагато більше на статус кандидатів у ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє видання NL TIMES.

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За його словами, одна з можливостей для України — набуття статусу потенційного кандидата в члени ЄС та надання Києву умов для того, щоб отримати офіційний статус.

"Так уже було з Боснією. Це також допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивований", — сказав Рютте.

За словами нідерландського прем'єра, до російського вторгнення Україна була "дуже далеко" від кандидата в члени. Він також не бачить, що ситуація незабаром зміниться для Молдови. Проте не виключає, що ці країни врешті-решт вступлять в ЄС, тому що всі країни Європи мають на це право.

Як відреагували у МЗС України

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що несправедливо прив'язувати надання статусу кандидата в ЄС Україні та прогресу країн західних Балкан.

"Ми повністю підтримуємо європейську інтеграцію країн Західних Балкан, але кожна країна заслуговує на індивідуальний підхід, заснований на її власних якостях", — заявив Ніколенко.

У МЗС України вважають, що надання статусу кандидата для України та країн Західних Балкан не суперечить одне одному.

"Навпаки це має бути комплементарний процес. Інтеграція України та Західних Балкан тільки зробить ЄС сильнішим і процвітаючим", — сказав спікер Олег Ніколенко.

Нагадаємо, 22 травня в уряді Франції заявили, що на завершення процедури прийняття України до Євросоюзу піде щонайменше 15-20 років і підтримали пропозицію Емманюеля Макрона щодо створення нової "європейської політичної спільноти", куди могла б увійти Україна.

19 травня глава ОП Андрій Єрмак заявив, що ЄС розгляне заявку України на отримання кандидата у блок у червні. За його словами, бажання України потрапити до ЄС підтримав глава Північної Македонії Стево Пендаровський. Ця країна отримала статус кандидата майже 20 років тому і досі чекає на переговори про вступ до блоку.