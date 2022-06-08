Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата и немедленно поставлять оружие

Евродепутаты также рекомендовали организовать трибунал ООН для расследования военных преступлений, совершенных РФ в Украине. Кроме того, звучат призывы к своевременным поставкам вооружений.

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В среду, 8 июня, представители Европарламента проголосавали за то, что Украине следует предоставить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает DW.

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Такая информация содержится в резолюции о внешней политике и политике по вопросам безопасности и обороне Европейского союза "после агрессивной войны России против Украины". Резолюцию приняли большинством голосов, при этом 438 евродепутатов голосовали за, 65 — против, воздержались 94.

Представители Европарламента рекомендовали Совету ЕС согласиться с тем, что Версальская декларация признает европейские стремления Украины и призвали предоставить Украине статус кандидата. Однако в декларации неформального саммита Евросоюза в Версале содержатся достаточно осторожные формулировки, в ней признаются только европейские стремления Украины и то, что Украина входит в европейскую семью народов.

Поставки оружия в Украину

Более того, по рекомендации Европарламента, Украине необходимо "без промедления предоставить оружие в соответствии с потребностями, озвученными украинскими властями". Это должно осуществляться, в частности, посредством Европейского инструмента поддержки мира и координационного центра, а также двусторонних договоренностей между европейскими странами и Украиной."

Посредством такого инструмента ЕС уже профинансировал поставки оружия Украине на сумму 2 млрд евро.

Трибунал ООН

Ко всему прочему, Резолюция призвала подтвердить, что Украина, как и другие страны, обладает суверенным правом самостоятельно принимать решение относительно участия в политических альянсах и экономической интеграции, без вмешательства других стран. Представители Европарламента рекомендовали поддержать расследование военных преступлений, совершенных Россией в Украине, в том числе и призыв к специальному трибуналу ООН. Примечатлеьно, что слово "Россией" отсутствовало в первоначальной редакции, его внесли с помощью поправки, за что проголосовали 314 евродепутатов, при этом были и 260, голосовавшие против.

Ранее Фокус сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон исключает, что Украина сможет присоединиться к Евросоюзу в ближайшее время. По его словам, на это, судя по всему, уйдут десятилетия.