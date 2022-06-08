Європарламент закликав надати Україні статус кандидата та негайно постачати зброю

Євродепутати також рекомендували організувати трибунал ООН для розслідування воєнних злочинів, вчинених РФ в Україні. Крім того, звучать заклики до своєчасного постачання озброєнь.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У середу, 8 червня, представники Європарламенту проголосували за те, що Україні потрібно надати статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це повідомляє DW.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Така інформація міститься у резолюції про зовнішню політику та політику з питань безпеки та оборони Європейського союзу "після агресивної війни Росії проти України". Резолюцію ухвалили більшістю голосів, при цьому 438 євродепутатів голосували за, 65 — проти, утрималися 94.

Представники Європарламенту рекомендували Раді ЄС погодитися з тим, що Версальська декларація визнає європейські прагнення України та закликали надати Україні статусу кандидата. Однак у декларації неформального саміту Євросоюзу у Версалі містяться досить обережні формулювання, у ній визнаються лише європейські прагнення України та те, що Україна входить до європейської родини народів.

Постачання зброї в Україну

До того ж, за рекомендацією Європарламенту, Україні необхідно "без зволікання надати зброю відповідно до потреб, озвучених українською владою". Це має здійснюватися, зокрема, за допомогою Європейського інструменту підтримки миру та координаційного центру, а також двосторонніх домовленостей між європейськими країнами та Україною".

За допомогою такого інструменту ЄС уже профінансував постачання зброї Україні на суму 2 млрд. євро.

Суд ООН

До того ж, Резолюція закликала підтвердити, що Україна, як і інші країни, має суверенне право самостійно приймати рішення щодо участі в політичних альянсах та економічній інтеграції, без втручання інших країн. Представники Європарламенту рекомендували підтримати розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні, зокрема заклик до спеціального трибуналу ООН. Примітно, що слово "Росією" було відсутнє у початковій редакції, його внесли за допомогою поправки, за що проголосували 314 євродепутатів, при цьому були і 260, які голосували проти.

Раніше Фокус повідомляв, що президент Франції Емманюель Макрон відкидає, що Україна зможе приєднатися до Євросоюзу найближчим часом. За його словами, на це, зважаючи на все, підуть десятиліття.