Три країни ЄС виступили проти надання Україні статусу кандидата

За словами Міністра євроінтеграції Ольги Стефанішиної, сім країн пропонували, щоб Україна отримала не повноцінне, а умовне кандидатство.

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Проти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС виступають три європейські країни. Про це у коментарі виданню DW повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції України Ольга Стефанішина.

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Представниця українського уряду вказала, що сім країн, серед яких немає ні східноєвропейських, ні балтійських, пропонували надати Україні умовне, а не повноцінне кандидатство на вступ до ЄС. При цьому лише три країни виступають відверто проти того, щоби українська сторона отримала статус кандидата.

"Фактично є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України", — сказала чиновниця.

Стефанишіна при цьому відмовилася повідомити, які саме європейські держави виступили проти надання українській стороні статусу кандидата, зазначимо, що це може зашкодити під час голосування щодо цього питання на саміті ЄС 23-24 червня.

"Якщо ви не хочете, щоб рішення було прийнято 24 числа, то давайте я їх назву, і ми сидітимемо і обговорюватимемо", — сказала міністерка, висловивши впевненість, що жоден з лідерів ЄС "не зможе сказати Україні "Ні" під час голосування.

Нагадаємо, учора депутати Європарламенту проголосували за те, щоб Україні надали статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

При цьому прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив думку, що українська сторона найближчим часом навряд набуде статусу кандидата.