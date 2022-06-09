Нидерланды и Дания против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, — Bloomberg

По информации журналистов, Амстердам выступил против подобной инициативы. А в Копенгагене уверены, что нам нужно "принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу".

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В Брюсселе 23-24 июня будут рассматриваться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако уже сейчас некоторые из стран выступают против подобной инициативы, сообщает Bloomberg.

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"Некоторые государства-члены ЕС, включая Нидерланды, выступают против поддержки заявки Киева, в то время как большинство, включая Италию, выступают за противоположное решение", — говорится в сообщении.

В то же время журналисты уточнили, что Дания считает, что Украина "в целом находится на очень ранней стадии" готовности взять на себя обязанности по членству в ЕС.

"В дипломатической ноте, с которой ознакомились журналисты, Дания заявила о недостаточном соответствии Украины критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека, а также уважение и защиту меньшинств. Поэтому Киеву потребуется "принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу", чтобы добиться прогресса по всем этим направлениям", — говорится в тексте.

Более того, в СМИ рассказали о требовании Польши, Литвы и Ирландии предоставить Украине статус кандидата, а Эстонии – дать нашей стране надежду.

Напомним, накануне министр по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила журналистам, что всего против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС выступают три страны. Однако называть их она отказалась, чтобы избежать лишнего влияния на голосование в Брюсселе.

Фокус также писал, что вчера депутаты Европейского парламента проголосовали за то, чтобы Украине предоставили статус страны-кандидата.