Нідерланди й Данія проти надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, — Bloomberg

За інформацією журналістів, Амстердам виступив проти подібної ініціативи. А у Копенгагені впевнені, що нам потрібно "принципово покращити свою законодавчу та інституційну базу".

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У Брюсселі 23-24 червня розглядатиметься питання надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Проте вже зараз деякі країни виступають проти подібної ініціативи, повідомляє Bloomberg.

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"Деякі держави-члени ЄС, включаючи Нідерланди, виступають проти підтримки заявки Києва, тоді як більшість, включаючи Італію, виступають за протилежне рішення", — йдеться у повідомленні.

Водночас журналісти уточнили, що Данія вважає, що Україна "загалом перебуває на дуже ранній стадії" готовності взяти на себе обов'язки щодо членства в ЄС.

"У дипломатичній ноті, з якою ознайомилися журналісти, Данія заявила про недостатню відповідність України критеріям, пов'язаним зі стабільністю інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, прав людини, а також повагу та захист меншин. Тому Києву потрібно "принципово покращити свою законодавчу та інституційну базу", щоб досягти прогресу за всіма цими напрямами", — йдеться в тексті.

Більше того, у ЗМІ розповіли про вимогу Польщі, Литви та Ірландії надати Україні статусу кандидата, а Естонії – дати нашій країні надію.

Нагадаємо, напередодні міністр з питань євроінтеграції України Ольга Стефанишина повідомила журналістам, що проти надання Україні статусу кандидата в ЄС виступають три країни. Проте називати їх вона відмовилася, щоб уникнути непотрібного впливу на голосування у Брюсселі.

Фокус також писав, що сьогодні депутати Європейського парламенту проголосували за те, щоб Україні надали статус країни-кандидата.