Остров Змеиный. Контингент российских оккупантов может оказаться в изоляции

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После того как был уничтожен ракетный крейсер "Москва", россияне поняли, что у Украины по-прежнему в строю ПКРК "Нептун", но не знали, сколько у нас в наличии ракет Р-360. Пораскинув мозгами, в переносном, а не прямом смысле слова, они пришли к выводу, что Р-360 у Украины дефицитные, в небольшом количестве, поэтому она их может применить либо по очень важному объекту, такому как ракетный крейсер "Москва", либо по БДК в случае угрозы высадки десанта.

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В этой связи, безопасности ради, оккупанты отвели свои военные корабли второго и третьего ранга из предположительной зоны поражения ПКРК "Нептун", но совершенно бесстрашно стали использовать корабли 4 ранга, осуществляя поставки на остров Змеиный личного состава, техники и боеприпасов. И вправду, тратить дефицитную Р-360 на катер или буксир никто не станет.

Пользуясь этой возможностью, оккупанты смогли перекинуть на остров Змеиный большое количество техники, обустроить подобие эшелонированного ПВО и продолжали это делать до сегодняшнего дня. Пока две ракеты Harpoon не сразили "Василия Беха". Двумя ракетами по судну водоизмещением 1670 тонн, хотя Harpoon эффективно применяется против кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн.

То есть Украина продемонстрировала не только то, что у нее сейчас в наличие достаточное количество ракет Harpoon, чтобы не экономить, но и то, что она будет не только повреждать российские надводные объекты, но гарантировано их уничтожать и добивать.

И вот тут возникает вопрос. А что же теперь со снабжением группировки оккупантов на острове Змеиный? Ведь отправляющиеся туда суда теперь – смертники. Равно как и оккупанты на Змеином без снабжения и обеспечения обречены со временем на вполне предсказуемый исход в изоляции.

Будут организовывать на Змеиный спасательную миссию? Прорываться к обреченным? С водичкой и хлебушком?

Вот и возникает вопрос: зачем ВСУ высаживать десант на Змеиный, осуществлять какую-то операцию по возвращению над ним контроля, если и так все под контролем?! Причем степень контроля в ближайшее время возрастет еще больше. Но об этом уже позже.

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