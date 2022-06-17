Острів Зміїний. Контингент російських окупантів може опинитися в ізоляції

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Після того, як було знищено ракетний крейсер "Москва", росіяни зрозуміли, що в України, як і раніше, у строю ПКРК "Нептун", але не знали, скільки в нас у наявності ракет Р-360. Розкинувши мізками, у переносному, а не прямому значенні слова, вони вирішили, що Р-360 в Україні дефіцитні, у невеликій кількості, тому вона їх може застосувати або по дуже важливому об'єкту, такому як ракетний крейсер "Москва", або по ВДК у разі загрози висадки десанту.

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Через це заради безпеки окупанти відвели свої військові кораблі другого та третього рангу з імовірної зони ураження ПКРК "Нептун", але абсолютно безстрашно стали використовувати кораблі 4 рангу, здійснюючи постачання на острів Зміїний особового складу, техніки та боєприпасів. І справді, витрачати дефіцитну Р-360 на катер чи буксир ніхто не стане.

Користуючись цією можливістю, окупанти змогли перекинути на острів Зміїний велику кількість техніки, облаштувати подібність до ешелонованої ППО і продовжували це робити до сьогодні. Поки дві ракети Harpoon не поцілили у "Василя Беха". Двома ракетами по судну водотоннажністю 1670 тонн, хоча Harpoon ефективно застосовується проти кораблів водотоннажністю до 5 тис. тонн.

Тобто Україна продемонструвала не тільки те, що має зараз достатню кількість ракет Harpoon, щоб не економити, а й те, що вона не тільки пошкоджуватиме російські надводні об'єкти, але гарантовано їх знищуватиме й добиватиме.

І ось тут постає питання. А що ж тепер із постачанням угруповання окупантів на острові Зміїний? Адже суди, які вирушають туди, тепер смертники. Так само, як і окупанти на Зміїному без постачання та забезпечення приречені з часом на цілком передбачуваний результат в ізоляції.

Чи організовуватимуть на Зміїний рятувальну місію? Прориватися до приречених? Із водою та хлібом?

Ось і виникає питання: навіщо ЗСУ висаджувати десант на Зміїний, здійснювати якусь операцію щодо повернення над ним контролю, якщо й так усе під контролем?! Причому рівень контролю найближчим часом зросте ще більше. Але про це вже згодом.

Джерело.

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