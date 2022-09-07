Как мы сдавали Юг: свидетельства из-за поребрика

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Эта война еще не осмыслена, не описана, не отрефлексирована. И это естественно: пока она кровит и болит, словно открытая рана. И тут Сергей Гайдай наводит меня на полноформатный текст-свидетельство о российском нападении – "ZOV" авторства российского десантника-десидента Павла Филатьева, который после его обнародования эмигрировал из России и попросил политического убежища во Франции.

Как произведение художественной литературы текст сырой-сырой. Он настолько неуклюж, что его даже трудно назвать литературой. В голове у автора странная смесь, казалось бы, несовместимых сентенций, сдобренных банальностями роспропаганды. Но как свидетельство очевидца и участника российской агрессии, этот текст бесценен. Именно алитературность воспоминаний-свидетельств Филатьева придает им незаурядную подлинность.

[ + – ] Павел Филатьев, бывший российский десантник, воевал против Украины Фото: Скриншот Odessa Film Studio

Этот текст позволяет посмотреть глазами очевидца, что же делалось на украинском Юге в первые дни и недели большой войны. И первый вывод, который напрашивается после прочтения текста Филатьева – нашим крупнейшим союзником в этой войне является даже не Америка или коллективный Запад, а бардак и показуха в российской армии, коррупция, очковтирательство, непотизм и сервилизм – типичные болезни любой тирании.

По сути, путинская Россия убедила не только весь мир в своем варварском могуществе, но и саму себя. И стала заложником пропаганды. Украина просто оказалась тем ребенком, который продемонстрировал всему миру, что русский король действительно голый. Что российское могущество – это мыльный пузырь.

И Филатьев, описывающий, как "вторая армия мира" хаотично атаковала Украину без четкого плана операции, с истощенным личным составом на древних УАЗах и "Уралах" без тормозов, лишь подтверждает эту догадку: "Россия, поднявшаяся с колен", на самом деле оказалась симулякром.

Но тогда возникает вопрос, как этот голый король, этот симулякр современной армии сумел захватить 20% украинской территории? Если верить автору (а не верить его описанию, не оставляющему камня на камне от мифа о "второй армии мира", у меня нет оснований), неподготовленность и непрофессионализм россиян, хлынувших в Украину из Крыма, делал их идеальной мишенью для ВСУ, если бы у нас на юге было чем встретить врага. По словам агрессора: "Насколько же хе*овы должны быть дела в ВСУ, что они до сих пор не въ*бали по нам. Эта огромная колонна, медленно ползущая по трассе вдоль Херсона, была идеальной мишенью для авиации и артиллерии". И таких пассажей на 150 страницах воспоминаний российского экс-десантника множество.

Это побуждает к печальному выводу, что мы остановили российского агрессора везде, где были готовы его останавливать: под Киевом, под Николаевом, в Харькове, Сумской и Донбассе. Еще раз: везде, где мы его ждали и готовились.

Из того, что силы обороны Украины героически защищали, но вынуждены были сдать из-за слишком уж кричащего дисбаланса сил, можно назвать только Мариуполь и агломерацию Рубежное-Северодонецк-Лисичанск. Все. Херсонщина, часть Харьковщины, Запорожской, Донецкой и Николаевской областей оказались в руках захватчиков практически без боя. По крайней мере, без серьезного подготовленного сопротивления.

Там, где их начали по-взрослому "встречать", там россияне остановились. И Филатьев в своих нелитературных воспоминаниях подтверждает это на контрасте описания наступлений русских на Херсон и Николаев. Надеюсь, его несуразные мемуары когда-нибудь будут привлечены, как свидетельства на будущем процессе, который будет подводить итоги этой войны.

Потому что есть проклятые вопросы:

почему мы оказались не готовы к полномасштабному наступлению с трех направлений одновременно?

почему не была своевременно проведена скрытая мобилизация и сформирована территориальная оборона?

почему даже такая плохо организованная, непрофессиональная и неподготовленная орда, как ее описывает Филатьев в своих свидетельствах-споминаниях, смогла занять такой существенный кусок украинской территории, которую мы буквально выгрызаем обратно ценой сверхусилий?

Эти вопросы когда-то нужно будет задать во всеуслышание. И очень хочется услышать искренний и убедительный ответ власти, почему случилось так, как случилось. Потому что теперь, после обнародования "мемуаров" русского десантника, мы наверняка знаем: не так был страшен (и могуч) русский черт, как его рисовала российская пропаганда. И фактически везде, где мы его встречали, мы остановили его. Почему тогда встречали не везде?

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