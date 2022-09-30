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Думки Проросійські "референдуми" на окупованих територіях України

Світ очікує зміни режиму в Росії. На шантаж Кремля більше ніхто не ведеться

"Після "референдумів", ядерного й енергетичного шантажу та цинічної поведінки в ООН говорити з Росією безглуздо. Багаторічна політика переговорів за принципом підняття ставок і провокацій нарешті дала збій. Росію більше не сприймають як переговорника". Думка.

Олена Зеркаль
Олена Зеркаль
Радниця міністра енергетики України
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Володимир Путін, Африка, Росія
Росія втратила підтримку на міжнародній арені. Країни Африки — одні з останніх, хто зберігає контакти з РФ.
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Усі заяви про "референдуми" з боку Росії — чистий фейк. Рішення про оголошення "приєднання" чогось до чогось — фатальна помилка Путіна, точка неповернення до будь-якої "нормальної" дипломатії з цим режимом.

Путін загрався в маніпуляції і, схоже, почав вірити у власну брехню. Пітер Померанцев точно описав пропагандистську політику кремля: "Nothing is true and everythimg is possible".

Росіяни так сильно розкрутили пропагандистську машину, що почали вірити в це.

Саме тому ухвалюються якісь рішення про "приєднання", щоб, з одного боку, переконати власних громадян і світ у "нормальності" власних дій, а з іншого — тотально знецінити право, цінності й узагалі все людське.

І водночас намагаються вести переговори на закритих дипломатичних зустрічах. Ніби нічого не сталося.

Королева балагану — речниця МЗС Марія Захарова — нещодавно публічно заявила, що "Росія готова до обговорення знакового договору про контроль над ядерними озброєннями". Публічна заява щодо надзвичайно важливої для американців теми означає, що з кремлівською командою вже не говорить ніхто.

Після "референдумів", ядерного й енергетичного шантажу та цинічної поведінки в ООН говорити з ними абсолютно безглуздо. Кремль не сприймають переговорником, хоч би як він намагався показати себе "сильним" або "крутим". Багаторічна успішна політика переговорів за принципом підняття ставок і провокацій нарешті дала збій.

Кремль нею користуватиметься ще деякий час, але жодних результатів російському режиму це не дасть. G7, ЄС, США для будь-яких переговорів тепер чекатимуть зміни режиму та появи нових облич.

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