Угорська скалка. Як змусити Орбана погодитися з нафтовим ембарго проти Росії

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Запровадження санкцій на постачання нафти та нафтопродуктів, а потім, сподіваюся, і газу, зможе добити російську економіку. Санкції, запроваджені до цього моменту, зробили російській економіці боляче, але не настільки, щоб зупинити воєнну машину. Курс рубля тримається, гроші для підтримки штанів військовим і бюджетникам надходять — за нафту та газ росіянам платять досі й навіть більше, ніж у минулі роки. Лічильник грошей, які Європа сплачує росіянам із початку війни, вже перевалив за 55 мільярдів євро. Цих грошей вистачає і на виживання, і на відправлення в Україну ракет і солдат.

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Добра новина в тому, що більшість Європи це розуміє. Керівництво Європейської комісії та урядів розуміють, якою є ціна російських енергоносіїв. І планують їх позбутися не лише для допомоги Україні. Це вже питання європейської безпеки. І в усіх країнах ЄС, окрім Угорщини, громадська думка схиляється до боротьби з росіянами. Дані свіжого соцопитування кажуть: переважна більшість європейців підтримує дії ЄС, спрямовані на "позбавлення залежності від російського викопного палива".

Але санкції проти російської нафти викликали неабияку хвилю опору, бо для Кремля це незворотна втрата ринку та найбільшої статті прибутку. Путін залучив проти ухвалення санкцій весь можливий арсенал, намагаючись зупинити поразку. Інструменти старі та прості — гроші та брехня проплачених "експертів та аналітиків".

Проти введення ембарго на нафту сьогодні виступають Угорщина, Чехія, Словаччина та Болгарія, які наполягають на тривалішому перехідному періоді. До того ж заяви Угорщини про те, що вони не виживуть без російських постачань — чиста брехня. Замінити постачання російської Urals є чим. Коли у 2019-му році росіяни змушені були на кілька місяців зупинити нафтопровід "Дружба" через забруднення нафти, не сталося жодної катастрофи й постачання здійснювали через інший нафтопровід.

Угорці просто торгуються — намагаються вибити в Європейській комісії компенсацію за втрачені прибутки та розв'язати питання доступу до "ковідних" грошей. Адже насправді їхні політики залежать не від нафти, а від солодких цін, на які росіяни їх підсадили, як на метадон.

Посіяти розбрат в ЄС намагається і "Газпром". Він нещодавно надіслав європейським компаніям листа, в якому описав сіру схему оплати за газ. У найкращих традиціях російської дипломатії "Газпром" пропонує пропєтлять між санкціями та механізмами оплати в рублях. Просто для того, щоб посіяти сумніви щодо дієвості європейських правил.

Росіяни знають, за що платять: винятки в ембарго, які вимагають в уряді Орбана, можуть розвалити структуру всіх енергетичних санкцій. Бо якщо дати можливість втекти від них Угорщині, то домовитися про спільну відмову від російського газу буде ще важче.

Але й тут Європа має чим відповісти. По-перше, Орбана легко перекупити. Такі політики не працюють за ідею, а добробут його країни все ж таки залежить від ЄС, де, наприклад, заблокували фінансування постковідної допомоги для Будапешта. По-друге, для Європейської комісії це вже питання не лише безпеки, а й керованості блоку. Вони не мають права подарувати Путіну день перемоги над єдністю Європи.

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