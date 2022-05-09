Венгерская заноза. Как заставить Орбана согласиться с нефтяным эмбарго против России

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Введение санкций на поставку нефти и нефтепродуктов, а затем, надеюсь, и газа, сможет добить российскую экономию. Санкции, которые были введены до этого момента, сделали российской экономике больно, но не настолько, чтобы остановить военную машину. Курс рубля держится, деньги для поддержания штанов военным и бюджетникам поступают – за нефть и газ россиянам платят до сих пор и даже больше, чем в прошлые годы. Счетчик денег, которые Европа платит россиянам с начала войны, уже перевалил за 55 миллиардов евро. Этих денег хватает и на выживание, и на отправку в Украину ракет и солдат.

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Хорошая новость в том, что большинство Европы это понимает. Руководство Европейской комиссии и правительств понимают, какова цена российских энергоносителей. И планируют от них избавиться не только для помощи Украине. Это уже вопрос европейской безопасности. И во всех странах ЕС, кроме Венгрии, общественное мнение склоняется к борьбе с россиянами. Данные свежего соцопроса говорят: подавляющее большинство европейцев поддерживают действия ЕС, направленные на "избавлении зависимости от российского ископаемого топлива".

Но санкции против российской нефти вызвали немалую волну сопротивления, потому что для Кремля это необратимая потеря рынка и крупнейшей статьи прибыли. Путин задействовал против принятия санкций весь возможный арсенал, пытаясь остановить поражение. Инструменты старые и простые – деньги и ложь проплаченных "экспертов и аналитиков".

Против введения эмбарго на нефть сейчас выступают Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария, настаивающие на более длительном переходном периоде. При этом заявления Венгрии о том, что они не выживут без российских поставок – чистая ложь. Заменить поставки российской Urals есть чем. Когда в 2019-м году россияне вынуждены были на несколько месяцев остановить нефтепровод "Дружба" из-за загрязнения нефти, не произошло никакой катастрофы и поставки осуществлялись через другой нефтепровод.

Венгры просто торгуются – пытаются выбить в Европейской комиссии компенсацию за потерянную прибыль и решить вопрос доступа к "ковидным" деньгам. Ведь, на самом деле, их политики зависят не от нефти, а от сладких цен, на которые россияне их подсадили, как на метадон.

Посеять раздор в ЕС пробует и "Газпром". Он недавно прислал европейским компаниям письмо, в котором описал серую схему оплаты за газ. В лучших традициях российской дипломатии "Газпром" предлагает пропетлять между санкциями и механизмами оплаты в рублях. Просто для того, чтобы посеять сомнения в действенности европейских правил.

Россияне знают, за что платят: исключения в эмбарго, которые требуют в правительстве Орбана, могут развалить структуру всех энергетических санкций. Потому что если дать возможность уйти от них Венгрии, то договориться об общем отказе от российского газа будет еще труднее.

Но и здесь у Европы есть, чем ответить. Во-первых, Орбана легко перекупить. Такие политики не работают за идею, а благосостояние его страны все-таки зависит от ЕС, где, например, заблокировали финансирование постковидной помощи для Будапешта. Во-вторых, для Европейской комиссии это уже вопрос не только безопасности, но управляемости блока. Они не имеют права подарить Путину день победы над единством Европы.

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