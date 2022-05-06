Язык имеет значение. Почему россияне сжигают украинские книги и меняют таблички

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Колониальное образование – это когда ты с пеной у рта убиваешься за памятники Булгакову, Толстому, Достоевскому, а фамилии Хвылевой, Курбас, Пидмогильный, Зеров, Плужник даже не слыхал. Ну, может, слышал, но кто они, что делали, чем известны – кто знает.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Это когда путаешься и время от времени рассказываешь о "великой отечественной", потому что именно это название намертво вклеено в мозг, а перед тем, как исправить себя и произнести "Вторая мировая", делаешь паузу, вспоминая.

Это когда говоришь "Прибалтика", "Киргизия", "Молдавия" вместо страны Балтии, Кыргызстан, Молдова.

Это когда впервые, и совсем недавно услышал географическое название Сандармох, и пока не загуглил, что это такое и с чем его едят. Или не слышал. И ничего о том Сандармохе не знаешь.

Неизвестно, сколько было репрессировано украинской интеллигенции во времена сталинских репрессий в период Расстрелянного возрождения. Некоторые данные свидетельствуют об уничтожении около 30 000 человек.

Тридцать тысяч, вдумайтесь в эту страшную цифру! Был казнен цвет украинской нации. Писатели, художники, лирники, кобзари (расстрелянного съезда кобзарей не было, это легенда, но это не мешало уничтожать кобзарей по всей стране), кинематографисты, режиссеры, актеры, драматурги, журналисты, публицисты, переводчики, литературоведы, сценаристы…

В 1930 году печатались 259 украинских писателей, а уже после 1938 года только 36! Из 223 писателей 192 были репрессированы (расстреляны или сосланы в лагеря с возможным последующим расстрелом или смертью), 16 – пропали без вести, 8 – совершили самоубийство.

Поэтому мы так тяжело выползаем из этого, колониального. Поэтому в моей Одессе до последнего слушали и восхищались Быковым. Млели от интервью Ксюши Собчак и Дудя. Рассказывали об охренительной ценности памятника Екатерине II. Хотя почему в прошедшем времени? До сих пор так. В нашем городе все еще продолжаются поиски "хороших россиян".

Вот какие баталии разворачиваются по поводу памятников колонизаторам. "Не трогайте русскую культуру, она ни в чем не виновата!" Виновата. Потому что молчала. Потворствовала. Воспринимала. Толерировала. Отключала мозг и сердце. Шла на заклание и при этом прославляла Сталина и его приспешников-убийц.

Михаил Драй-Хмара. Поэт, переводчик. Знал 19 языков. Убит на Колыме. В 49 лет.

Николай Хвылевой. Писатель неороманического стиля. В атмосфере тотальной травли и преследования покончил жизнь самоубийством. 39 лет. Его произведения и его имя оставались запрещенными до последних лет существования тоталитарного режима в Украине.

Майк Йогансен. Автор приключенческих романов. Расстрелян в Киеве. 40 лет.

Дмитрий Фальковский. Поэт, прозаик, переводчик, сценарист. Расстрелян в Киеве. 36 лет.

Гео Шкурупий. Один из лидеров панфутуристов. Расстрелян в Ленинграде. В 33 года.

Клим Полищук. Автор исторических романов. Расстрелян в Сандармохе. 45 лет.

Юрий Вухналь. Писатель. Писал романы, юморески, фельетоны, очерки. Расстрелян в Харькове. В 30 лет.

И еще сотни, тысячи тех, кто мог бы приблизить нашу свободу и независимость. Потому и уничтожили. Заменив симулякрами, обезобразив смыслы и смыслы.

Они нам устроили не только геноцид, но и этноцид и лингвоцид. Они уничтожали нашу идентичность и культуру. Они сталкивали нас изнутри, рвали наши связи и пытались создать "единый советский народ". У нас отнимали язык, историческую память, культуру, самосознание.

Больше всего усилий во время этноцида направляется именно на уничтожение национального языка.

И сейчас они для нас хотят того же самого. Потому и заменяют в первую очередь таблички с названиями в наших оккупированных городах. Потому и сжигают учебники и завозят свои.

А наши военные, освобождая деревни и городки на востоке, разговаривают с детьми на украинском языке. Чтобы не боялись. Чтобы признали своих. Потому что язык имеет значение. Потому что за язык убивали и убивают.

Поэтому не должно быть никакой терпимости. Ни к русской церкви, ни к памятникам условным булгаковым (в музеи переместить, с соответствующими табличками и пояснениями), ни к русскому языку в образовательных, культурных, государственных учреждениях.

Сейчас это уже не вопрос дискуссий. А вопрос, кто и кого. И нам нужно не просто выжить. Но и победить. На всех фронтах.

Другого времени не будет.

Источник.

Важно