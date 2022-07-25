Путін хоче переговорів? Навіщо Віктор Орбан сказав, що Україна не виграє війну з Росією

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За допомогою Віктора Орбана Путін шле меседж про те, що він дуже хоче переговорів. Росія прискорює процес юридичної анексії тимчасово окупованих територій. Про початок процедур "референдуму" заявив гауляйтер Запоріжжя. Вони хочуть швидко оформити, а потім розпочати торги. "Тут черговий жест доброї волі. Ми йдемо з Харківської області та Запорізької (умовно), Росія пропонує припинення вогню та переговори". Зима, холод, інфляція в Європі тощо. Треба домовлятися. Лобісти Росії активно просувають цей меседж у Європі.

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Насправді слова Орбана слід читати навпаки. Так, Україна має виграти у цій війні. Так, санкції діють. Хоча Росія вдає, що ні.

"Нам може знадобитися близько десятиліття, щоб повернути економіку до рівня 2021 року", — говорить голова Сбербанку, найбільшого в Росії. Нещодавно він заявив журналістам, що через санкції Заходу вантажоперевезення до Росії впали у шість разів. "Санкції зламали практично всю логістику в нашій країні", — каже російський міністр транспорту.

Це заяви офіційних осіб. Дуже багато економічних показників для громадськості закриті. І ось на що я звернув увагу.

Підтримувати армію у ХХІ столітті без напівпровідників практично неможливо. А експорт напівпровідників до Росії впав на 74% порівняно з роком раніше. Крім того, експорт із США до Росії заборонених товарів (практично всього, що потрібно російським військовим, технологічним компаніям чи енергетичному сектору) знизився на 95,9% за вартістю порівняно з 2021 роком.

Інститут міжнародної економіки Петерсона звертає увагу інші цікаві цифри. Використовуючи експортні дані з 54 країн (на які минулого року припадало 90% російського імпорту), вони виявили, що експорт із країн, які запровадили санкції, впав на 60% з другої половини 2021 року, а експорт із країн, які санкції не запровадили, упав на 40%

Незважаючи на очікування, значно впав імпорт з Китаю — з 8,1 млрд. на місяць до 3,8 млрд. Справа в тому, що в США Китай експортує в сім разів більше і їхні кампанії банально бояться американських санкцій.

Глобальні підприємства продовжують залишати Росію. Про свою стурбованість заявляв навіть мер Москви. Сумарно це 5 млн. працівників (шоста частина всієї робочої сили Росії). Якщо навіть 10% з них покинуть країну, слід врахувати, що це переважно високоосвічені працівники. Не кажучи вже про мільярдні інвестиції та наслідки для ВВП. Це безпрецедентна втрата капіталу і кадрів із серйозними довгостроковими наслідками.

Ну, і про золоту жилу Путіна. Обсяги експорту нафти з Саудівської Аравії та Іраку до Європи в липні могли бути майже вдвічі більшими, ніж у січні, — Bloomberg. Їхня нафта поступово замінює російську, від якої відмовляються компанії в ЄС. А Росія намагається перенаправити експорт до Китаю та Індії, але ті купують із значними знижками.

Опубліковані дані "Газпрому" показують, що цього місяця видобуток газу скоротився більшt ніж на 35% у річному обчисленні.

Загалом, незважаючи на значні запаси коштів від продажу нафти та газу, із ними є проблема. Близько половини з накопичених роками 600 млрд доларів заморожено в Європі, США та Японії. Валютні резерви, що залишилися, швидко скорочуються, з початку війни — на 75 млрд доларів.

Тобто хоча прибутки від нафти і газу поки що залишаються значними, все вказує на те, що у Путіна можуть закінчитися гроші швидше, ніж вважалося. Принаймні, про це йдеться у великому матеріалі "Насправді російська економіка розвалюється", який вчора вийшов на Foreign Policy. У ньому — 9 міфів, які намагається поширити кремль, аби здавалося, що санкції не діють.

Отже, незважаючи на бравадні заяви про те, що "санкції не діють, потрібно змінювати стратегію та домовлятися", факти свідчать про те, що за будь-яким показником та на будь-якому рівні російська економіка хитається. Санкції завдали їй дуже серйозної шкоди.

Дуже схоже, що Росії не уникнути економічного колапсу, доки країни-союзники залишаються єдиними. Треба продовжувати стискати санкційний зашморг!

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