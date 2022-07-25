Путин хочет переговоров? Зачем Виктор Орбан сказал, что Украина не выиграет войну с Россией

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С помощью Виктора Орбана Путин шлет месседж о том, что он очень хочет переговоров. Россия ускоряет процесс юридической аннексии временно оккупированных территорий. Вчера о начале процедур "референдума" заявил гауляйтер Запорожья. Они хотят быстро оформить, а затем начать торги. "Здесь очередной жест доброй воли. Мы идем из Харьковской области и Запорожской (условно), Россия предлагает прекращение огня и переговоры". Зима, холод, инфляция в Европе и т. д. Надо договариваться. Лоббисты России активно продвигают этот месседж в Европе.

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В действительности слова Орбана нужно читать наоборот. Да, Украина должна выиграть в этой войне. И да, санкции действуют. Хотя Россия делает вид, что нет.

"Нам может понадобиться около десятилетия, чтобы вернуть экономику к уровню 2021 года", — говорит глава Сбербанка, крупнейшего в России. Недавно он заявил журналистам, что из-за санкций Запада грузоперевозки в Россию упали в шесть раз. "Санкции сломали практически всю логистику в нашей стране", — говорит российский министр транспорта.

Это заявления официальных лиц. Очень многие экономические показатели для общественности закрыты. И вот, на что я обратил внимание.

Поддерживать армию в XXI веке без полупроводников практически невозможно. А экспорт полупроводников в Россию упал на 74% по сравнению с годом ранее. Кроме того, экспорт из США в Россию запрещенных товаров (практически всего, что нужно российским военным, технологическим компаниям или энергетическому сектору) снизился на 95,9% по стоимости по сравнению с 2021 годом.

Институт международной экономики Петерсона обращает внимание на другие интересные цифры. Используя экспортные данные из 54 стран (на которые в прошлом году приходилось 90% российского импорта), они обнаружили, что экспорт из стран, которые ввели санкции, упал на 60% со второй половины 2021 года, а экспорт из стран, которые санкции не ввели, упал на 40%.

Несмотря на ожидания, значительно упал импорт из Китая — с 8,1 млрд в месяц до 3,8 млрд. Дело в том, что в США Китай экспортирует в семь раз больше и их кампании банально боятся американских санкций.

Глобальные предприятия продолжают покидать Россию. О своей обеспокоенности заявлял даже мэр Москвы. Суммарно это 5 млн работников (шестая часть всей рабочей силы России). Если даже 10% из них покинут страну, следует учесть, что это преимущественно высокообразованные работники. Не говоря уже о миллиардных инвестициях и последствиях ВВП. Это беспрецедентная потеря капитала и кадров с серьезными долгосрочными последствиями.

Ну, и о золотой жиле Путина. Объемы экспорта нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу в июле могли быть почти вдвое больше, чем в январе, — Bloomberg. Их нефть постепенно заменяет российскую, от которой отказываются компании в ЕС. А Россия пытается перенаправить экспорт в Китай и Индию, но те покупают со значительными скидками.

Опубликованные данные "Газпрома" показывают, что в текущем месяце добыча газа сократилась более чем на 35% в годовом исчислении.

В целом, несмотря на значительные запасы средств от продажи нефти и газа, с ними есть проблема. Около половины из накопленных годами 600 млрд долларов заморожены в Европе, США и Японии. Оставшиеся валютные резервы быстро сокращаются, с начала войны — на 75 млрд долларов.

То есть хотя доходы от нефти и газа пока еще остаются значительными, все указывает на то, что у Путина могут закончиться деньги быстрее, чем считалось. По крайней мере, об этом идет речь в большом материале "На самом деле российская экономика разваливается", вышедшем вчера на Foreign Policy. В нем — 9 мифов, которые пытается распространить кремль, чтобы казалось, что санкции бездействуют.

Итак, несмотря на бравадные заявления о том, что "санкции не действуют, нужно менять стратегию и договариваться", факты свидетельствуют о том, что по любому показателю и на любом уровне российская экономика шатается. Санкции нанесли ей очень серьезный ущерб.

Очень похоже, что России не избежать экономического коллапса, пока страны-союзники остаются едиными. Надо продолжать сжимать санкционную удавку!

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