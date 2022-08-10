За добу – 50 тисяч снарядів. Що відбувається на Донбасі

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Те, що зараз відбувається на Донбасі, це філія пекла на Землі. Але це пекло для обох сторін. Так, нам важко. Так, ми маємо втрати, і ворог за добу випустив по нашим позиціям майже 50 000 снарядів. Росіяни стріляють багато. Але наша арта стріляє влучно. А використання західної військової техніки, як артсистем калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, CAESAR та PzH 2000; РСЗВ M142 HIMARS і САУ "Краб", допомагають досягати потрібного результату при мінімальних зусиллях.

ЗСУ так воює, що вражина виє. Втрати росіян настільки великі, що ворог реально не витримує. Це не просто слова, а факти. Причина не тільки в тому, що сторона, яка наступає, завжди зазнає великих втрат.

Причина ще й у тому, що для російського військового командування їхні війська — це витратний матеріал. А його не шкодують. Особливо мобілізовані на окупованих землях Донбасу. Для росіян вони гарматне м'ясо. І це видно.

Тому величезні втрати серед окупантів деморалізують їхній склад. Є підтверджені дані про відмову вступати у бій цілих батальйонів. А відмова сепарів та окупантів воювати проти ЗСУ цілими ротами та взводами є звичайною новиною. Так, учора в Пісках із бою після великих втрат вийшли понад 150 вагнерівців. Вони відмовилися повертатися на поле бою, хоч це професійні найманці. Що говорити про звичайних солдатів РФ?

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Тому ми не дуже здивувалися, дізнавшись, що російські десантники, втративши понад 50% складу, відмовилися продовжувати наступ на Зайцеве. Відмовилися від слова зовсім. Гарматне м'ясо з Рязані вже не хоче ним бути. А ще російські офіцери вже знають, що у ЗСУ тепер платять грошову премію за офіцерів російської армії, і почалося справжнє полювання на них. Іноді російські солдати пропонують нам продати своїх офіцерів. По-перше, для них це заробіток, по-друге, якщо немає офіцерів, то в бій нікому вести і шанси залишитися живими в окупантів різко зростають. Тож самі можете прикинути, які настрої панують зараз у строю ворога.

Так, нам зараз дуже важко, але й ресурси ворога не нескінченні. І це треба розуміти. Єдиним реальним мотиватором участі у війні для окупантів є гроші. Але і вони вже не сильно можуть впливати на тлі того, що відбувається на фронті.

Одна справа, коли репетує в екстазі і розповідає про своє бажання воювати російська диванна гвардія, яка не відірве свій зад від дивана, або озвучують чергову агітку російські пропагандисти з екрану телебачення. І зовсім інше — це реальні відчуття окупантів, які абсолютно не розуміють, що вони тут роблять, коли все закінчиться і які шанси вижити. Якщо додати згадану деморалізацію через величезні втрати, міфологізований ворогом HIMARS, чиї нічні прильоти лякають росіян до гикавки, нічні рейди українських ССО, які вирізають цілі взводи окупантів і крадуть їхніх офіцерів, а також тупориле військове російське керівництво, то починаєш розуміти, що це дає такий загальний ефект, коли у ворога помітно виснажуються сили.

Західні експерти публічно визнали, що недооцінили чинник мотивації українських військових, коли вважали, що в Росії більше техніки та живої сили, тому вважали, що Україна не зможе протистояти російській орді.

Тепер, проаналізувавши всі факти, вони враховують і нашу мотивацію та демотивацію ворога, бо це ті фактори, які реально впливають на результати. І західні експерти не бачать, як Росія може перемогти у цій війні, якщо Україна й надалі отримуватиме передову західну зброю, а українці не втратять своєї мотивації. Тож нам треба вистояти, а потім… Все побачите!

Я казав раніше, що ми отримаємо всю зброю, і ми її отримали. Я казав, що ми вдаримо по російських базах у Криму і ми завдали удару. Я вам обіцяю, що це лише початок. Так, буде ще важче. Так, будуть величезні втрати. Так, війна не складається з одних перемог та радісних подій. І я не кажу про "два-три тижні". Війна надовго. Але ми не маємо інших варіантів. Не ми це війну розпочали, але нам її закінчувати, знищивши та викинувши окупантів із нашої української землі. Ми переможемо! Я це знаю! А ви вірте у ЗСУ! Вірте у Залужного! І будьте готові приєднатися до наших збройних сил. Тому що перемогти ми можемо лише об'єднавши зусилля. Це наша спільна війна за виживання! Це — війна за майбутнє. І права на поразку ми не маємо! Отже, переможемо!

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