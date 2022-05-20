У КМДА розповіли, коли буде врегульовано ситуацію з паливом у Києві

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, у столиці на АЗС почало з'являтися дедалі більше пального.

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Ситуацію з наявністю палива в Києві врегулюють до кінця травня. А на сьогодні все більше пального з'являється на автомобільних заправках. На цьому наголосив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник в ефірі національного марафону українських телеканалів.

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"Сьогодні з'являється все більше АЗС, які відпускають бензин і за готівку. Тому я впевнений і хочу сподіватися, що до кінця місяця питання з пальним взагалі піде з порядку денного", — сказав він.

Крім того, у КМДА заявили, що дефіциту палива серед пасажирського транспорту також не передбачається. За словами Поворозника, для комунального транспорту столиці створено резерв пального, тому "Київпастранс" не має проблем із цим.

Він також зазначив, що в Києві поки не планують підвищувати ціну за проїзд у комунальному громадському транспорті.

"У разі підвищення плати за проїзд ми також враховуватимемо питання платоспроможності людей, які користуються громадським транспортом. Поки ухвалено рішення не повертатися до підвищення тарифу. Ми постійно моніторимо цю ситуацію", — сказав він.

Микола Поворозник зазначив, що завдяки рішенню повернути плату за проїзд з 16 березня до КМДА можуть відстежувати потік пасажирів та коригувати завантаженість транспорту.

Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що Польща передасть Україні велику партію палива. Так наша країна отримає 25 тис. тонн пального, а це допоможе збалансувати ринок палива в Україні.

18 травня ЗМІ повідомляли, що ціна на бензин та дизель на АЗС зросте мінімум на 50%. За інформацією журналістів, дистриб'ютори продають мережам АЗС найдешевший дизель майже за 60 гривень. Проте експерти впевнені, що дефіцит палива в Україні закінчиться на початок червня.