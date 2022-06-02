Запуск сети государственных заправок не "собьет" цену на бензин в Украине, — эксперт

В Украине даже государственные компании обязаны по уставу работать прибыльно. Поэтому, считают эксперты, переход сети АЗС Glusсo в управление государственной группы "Нафтогаз" вряд ли повлияет на цену топлива в сторону снижения.

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В середине мая Фокус писал, что Кабинет министров Украины утвердил документ о передаче 172 заправочных станций компании Glusco, владельцев которой связывают с арестованным олигархом Виктором Медведчуком, в распоряжение Группы "Нафтогаз". Тем временем в Украине значительно выросли цены на автомобильное топливо. Как выяснил Фокус, бензин А-95 на заправках Киева в начале июня продают по цене 52-65 грн./литр, на "черном рынке" цена бензина достигает 75-80 грн./литр.

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"Никакой государственной сети АЗС не будет. Группа "Нафтогаз" – коммерческая компания, единственная цель которой по уставу – получение прибыли для акционера. Если каким-то удивительным образом руководство Glusco согласится без суда передать корпоративные права или управление ими "Нафтогазу", то просто на рынке появится еще один участник", — прокомментировал Фокусу Геннадий Рябцев, заместитель директора НТЦ "Психея".

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Эксперт уверен: никакого снижения цен из-за того, что крупная сеть АЗС будет в управлении НАК "Нафтогаз Украины", не произойдет.

"Никто не будет там устанавливать низкие цены или обеспечивать стабилизацию рынка. Пока не будет изменения в уставе "Нафтогаза", не будет создан набсовет, что будет реализовывать интересы государства, пока не будут условия контрактов с топ-менеджментом соблюдаться, а менеджмент — нести ответственность за свои решения, до тех пор ни о какой государственной сети речи быть не может", — уверен Геннадий Рябцев.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, решение о передаче газозаправочных станций Glusco компании "Нафтогаз" позволит преодолеть дефицит топлива в Украине.

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Как ранее писал Фокус, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что наличие на рынке топлива государственного игрока вызывает больше доверия, что у потребителей есть возможность покупать горючее по справедливой конкурентной цене.