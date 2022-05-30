Дефицит бензина в Украине продолжится по меньшей мере до июля, — эксперт

Европейские страны не могут поставлять топливо в необходимых объемах, поэтому Украине придется везти его издалека.

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Ситуация на украинском рынке топлива остается очень напряженной. Выход на объем поставок, способный закрыть минимальный спрос, ожидается только в июле. Государство и трейдеры ищут источники импорта топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы в Европе в основном работают только на внутренний спрос. Об этом в ходе брифинга в Медиацентре Украина в понедельник, 30 мая, сообщил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн.

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По словам эксперта, рынок Европы сконцентрирован на импорте дефицитного для региона дизельного топлива, в связи с этим практически вся инфраструктура занята именно этим процессом. Что касается производства бензина, то европейские заводы работают преимущественно на внутренний спрос и лишних объемов, которые могли бы быть поставлены Украине, нет.

"По бензинам видим очень напряженную ситуацию. Радиус поиска бензина постоянно растет. В мае начали приходить партии производства завода в Бельгии. Будем ездить на бельгийском бензине. Если бы мне год назад кто-то сказал, что будут такие поставки, я бы в это не поверил. Мы лишились 100% довоенных источников поставок нефтепродуктов. 80% это был импорт и 20% — внутреннее производство. Этого нет", — сказал Куюн.

Директор "А95" добавил, что на данный момент соседние страны, такие как Румыния, Польша и Словакия, не справляются с украинским спросом и скорее всего "нам придется везти топливо издалека". При этом Куюн привел в пример бельгийский бензин — контракт на его поставки в Украину был заключен еще в начале марта, однако ждать их пришлось почти два месяца.

"Мы быстро не построим эту систему (поставок топлива). Думаю, чтобы мы вышли на минимальные объемы нашего потребления — это где-то до июля будет продолжаться", — прогнозирует эксперт.

Также спикер добавил, что в августе и сентябре будет сезонный рост спроса на топливо в Украине и Кабинет министров вместе с трейдерами изучают возможности минимизации дефицита в этих условиях.

"Нас ждут напряженные месяцы поиска… Основная проблема заключается не в Украине. В Европе построен четкий бизнес, который много лет функционировал. А сейчас (на рынке) появилась Украина, (которой нужно искать, где купить топливо)", — добавил эксперт.

Ранее мы писали о том, на заправках в каких украинских регионах уже нет очередей за топливом.

Также Фокус сообщал, что в середине мая Кабмин приостановил регулирование цен на топливо.