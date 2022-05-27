В каких регионах Украины уже нет очередей на АЗС

Импорт нефтепродуктов из Европы существенно увеличен, поэтому на Западе Украины ситуация с топливом значительно улучшилась.

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Топлива на АЗС в Украине стало больше и постепенно ситуация улучшается. В отдельных регионах уменьшаются очереди на АЗС, а в Закарпатье их уже и вовсе нет. Об этом сообщают Факты ICTV.

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Бензин и дизель на АЗС в Закарпатской области уже поступают в достаточных количествах. Это первый регион Украины, где удалось полностью побороть дефицит топлива.

Бензин А-95 в Закарпатье продают по 51 гривен за литр, а дизель – по 57 грн. Разве что А-92 в продаже мало, но зато он дешевле – его литр стоит 49 гривен. Водители отмечают, что стоять в очереди не приходится.

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"Исчезли очереди. Ситуация изменилась в лучшую сторону. На некоторых АЗС вообще пусто, хотя бензин есть. Машины подъезжают, заправляются и уезжают. Вот на этой заправке, передо мной было три машины. Я ждал 5 минут", – рассказал водитель такси Игорь.

Ситуация улучшилась, ведь в приграничную Закарпатскую область стали завозить больше нефтепродуктов из Европы. Местные операторы увеличили поставки бензина и дизеля из Словакии и Австрии. Если до войны из Европы импортировали 5% топлива, то теперь оттуда в область идет треть необходимого горючего. Остальное – поставляют общенациональные сети АЗС, также из Европы.

Ранее Фокус рассказывал, что в условиях нехватки бензовозов топливо в Украину предлагают ввозить в специальных гибких контейнерах.