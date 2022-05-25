Альтернатива бензовозам: в Украине предложили новый способ импорта топлива

Украинские аграрии предложили перевозить дизель в специальных гибких контейнерах. Таким образом нефтепродукты транспортируют в Австралии и ЮАР.

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В условиях нехватки бензовозов и железнодорожных цистерн дизельное топливо в Украину можно ввозить в флекситанках – контейнерах из гибкого материала. Об этом сайту enkorr рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен.

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По его словам, аграрии очень остро ощущают дефицит топлива и именно потому предложили использовать технологию флекситанков, изучив опыт их использования за рубежом. Топливо в них перевозят в Австралии и ЮАР. В Украине же давно в таких контейнерах транспортируют подсолнечное масло.

[ + – ] Флекситанк можно перевозить в контейнере или кузове зерновоза

Флекситанки можно установить внутри железнодорожных контейнеров или в кузовах автомобилей-зерновозов. Технология поможет удешевить логистику экспорта зерна и импорта дизеля.

"Аграрии везут на экспорт зерновые грузы и растительные масла в автозерновозах, а также в 20-футовых контейнерах по железной дороге. На обратном пути обычно эти автомобили и контейнеры едут пустыми, – объясняет Роман Сластен. – Причем объем таких перевозок по итогам апреля 2022 года – до 1 млн т в месяц, и он будет расти, потому что Украине нужно экспортировать не менее 3 млн тонн зерна и 400 тыс. тонн масла ежемесячно. Итак, вполне реально на обратном пути как раз и использовать специальные флекситанки для перевозки в Украину дизтоплива", — подчеркнул Роман Сластен

Свои пропозиции УКАБ отправил премьер-министру Денису Шмыгалю и другим членам правительства. Министерство аграрной политики уже изучает такую возможность, а специалисты МВД и Мининфраструктуры занимаются разработкой соответствующей нормативной документации.

Важно

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В УКАБ подчеркивают, что при перевозках топлива в флекситанках необходимо соблюдать ряд требований безопасности. Водители зерновозов должны пройти обучение с получением свидетельства, а авто необходимо доукомплектовать средствами пожаротушения и другим снаряжением.

Во избежание разлива топлива нужно использовать дублирующие слои флекситанков. Кроме того, важно проводить периодическую проверку целостности и степени износа гибких контейнеров.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине начались проверки АЗС, где продают слишком дорогое топливо.