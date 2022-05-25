Альтернатива бензовозам: в Україні запропонували новий спосіб імпорту палива

Українські аграрії запропонували перевозити дизель у спеціальних гнучких контейнерах. Так нафтопродукти транспортують в Австралію та ПАР.

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В умовах нестачі бензовозів і залізничних цистерн дизельне паливо в Україну можна ввозити у флексітанках — контейнерах із гнучкого матеріалу. Про це сайту enkorr розповів генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Роман Сластьон.

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За його словами, аграрії дуже гостро відчувають дефіцит палива і саме тому запропонували використати технологію флексітанків, вивчивши досвід їх використання за кордоном. Паливо в них перевозять в Австралію та ПАР. В Україні ж давно в таких контейнерах транспортують олію.

[ + – ] Флексітанк можна перевозити в контейнері або кузові зерновоза

Флексітанки можна встановити всередині залізничних контейнерів або в кузовах автомобілів-зерновозів. Технологія допоможе здешевити логістику експорту зерна й імпорту дизеля.

"Аграрії везуть на експорт зернові вантажі та олії в автозерновозах, а також у 20-футових контейнерах залізницею. На зворотному шляху зазвичай ці автомобілі та контейнери їдуть порожніми, — пояснює Роман Сластьон. — Причому обсяг таких перевезень за підсумками квітня 2022 року — до 1 млн т на місяць, і він зростатиме, тому що Україні потрібно експортувати не менше 3 млн тонн зерна та 400 тис. тонн олії щомісяця, отже цілком реально на зворотному шляху якраз і використовувати спеціальні флексітанки для перевезення в Україну дизпалива", — наголосив Роман Сластьон.

Свої пропозиції УКАБ надіслав прем'єр-міністрові Денису Шмигалю та іншим членам уряду. Міністерство аграрної політики вже вивчає таку можливість, а фахівці МВС та Мінінфраструктури займаються розробкою відповідної нормативної документації.

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Подолати дефіцит: на кордоні з'явиться окремий пункт пропуску для бензовозів

В УКАБ підкреслюють, що під час перевезень палива у флексітанках необхідно дотримуватися низки вимог безпеки. Водії зерновозів мають пройти навчання з отриманням свідоцтва, а авто необхідно доукомплектувати засобами пожежогасіння та іншим спорядженням.

Щоб уникнути розливу палива, потрібно використовувати шари флексітанків, що дублюють. Крім того, важливо проводити періодичну перевірку цілісності та ступеня зносу гнучких контейнерів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні розпочалися перевірки АЗС, де продають надто дороге паливо.