У яких регіонах України вже немає черг на АЗС

Імпорт нафтопродуктів із Європи суттєво збільшений, тому на Заході України ситуація з паливом значно покращилася.

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Палива на АЗС в Україні побільшало і поступово ситуація покращується. В деяких регіонах зменшуються черги на АЗС, а на Закарпатті їх уже зовсім немає. Про це повідомляють Факти ICTV.

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Бензин та дизель на АЗС у Закарпатській області вже надходять у достатніх кількостях. Це перший регіон України, де вдалося повністю подолати дефіцит палива.

Бензин А-95 у Закарпатті продають по 51 гривень за літр, а дизель — по 57 грн. Хіба що А-92 у продажу мало, зате він дешевший — його літр коштує 49 гривень. Водії зазначають, що стояти в черзі не доводиться.

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"Зникли черги. Ситуація змінилася на краще. На деяких АЗС взагалі порожньо, хоча бензин є. Машини під'їжджають, заправляються і їдуть. Ось на цій заправці, переді мною було три машини. Я чекав 5 хвилин", — розповів водій таксі Ігор.

Ситуація покращилася, адже до прикордонної Закарпатської області почали завозити більше нафтопродуктів із Європи. Місцеві оператори збільшили постачання бензину та дизеля зі Словаччини та Австрії. Якщо до війни з Європи імпортували 5% палива, то тепер звідти до області йде третина необхідного пального. Решту — постачають загальнонаціональні мережі АЗС, також із Європи.

Раніше Фокус розповідав, що в умовах нестачі бензовозів паливо в Україну пропонують ввозити в спеціальних гнучких контейнерах.