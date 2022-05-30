Дефіцит бензину в Україні триватиме щонайменше до липня, — експерт

Європейські країни не можуть постачати паливо в необхідних обсягах, тому Україні доведеться везти його здалеку.

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Ситуація на українському ринку палива залишається дуже напруженою. Вихід на обсяг постачання, здатне закрити мінімальний попит, очікується лише в липні. Держава та трейдери шукають джерела імпорту палива, оскільки нафтопереробні заводи в Європі здебільшого працюють лише на внутрішній попит. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна в понеділок, 30 травня, повідомив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

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За словами експерта, ринок Європи сконцентрований на імпорті дефіцитного для регіону дизельного палива, тому практично вся інфраструктура зайнята саме цим процесом. Щодо виробництва бензину, то європейські заводи працюють переважно на внутрішній попит і зайвих обсягів, які могли б бути передані Україні, немає.

"Щодо бензинів бачимо дуже напружену ситуацію. Радіус пошуку бензину постійно зростає. У травні почали приходити партії виробництва заводу в Бельгії. Будемо їздити на бельгійському бензині. Якби мені рік тому хтось сказав, що буде таке постачання, я б у це не повірив. Ми втратили 100% довоєнних джерел постачання нафтопродуктів. 80% це був імпорт і 20% — внутрішнє виробництво. Цього немає", — сказав Куюн.

Директор "А95" додав, що наразі сусідні країни, такі як Румунія, Польща та Словаччина, не справляються з українським попитом і, швидше за все, "нам доведеться везти паливо здалеку". При цьому Куюн навів приклад бельгійського бензину — контракт на його постачання в Україну було укладено ще на початку березня, проте чекати на нього довелося майже два місяці.

"Ми швидко не побудуємо цю систему (постачання палива). Думаю, щоб ми вийшли на мінімальні обсяги нашого споживанняє — це десь до липня буде продовжуватися", — прогнозує експерт.

Також спікер додав, що в серпні та вересні буде сезонне зростання попиту на паливо в Україні, і Кабінет міністрів разом із трейдерами вивчають можливості мінімізації дефіциту в цих умовах.

"Нас чекають напружені місяці пошуку... Основна проблема полягає не в Україні. У Європі збудований чіткий бізнес, який багато років функціонував. А зараз (на ринку) з'явилася Україна, (якій потрібно шукати, де купити паливо)", — додав експерт.

Раніше ми писали про те, на заправках у яких українських регіонах уже немає черг за паливом.

Також Фокус повідомляв, що в середині травня Кабмін призупинив регулювання цін на пальне.