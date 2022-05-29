"Нафтогаз" создаст государственную сеть АЗС: будет ли на рынке монополия

Государственный игрок может покрыть до 30% топливного рынка. По мнению Юрия Витренко, газовый оператор повысит степень доверия людей к АЗС в условиях постоянных скачков цен.

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Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед НАК "Нафтогаз" стать украинским государственным оператором на рынке АЗС и обеспечить справедливые и честные цены на топливо. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Эта идея, по его словам, не означает желание государства монополизировать топливный рынок. Если появится мощный государственный игрок, к нему будет полное доверие людей, убежден Витренко.

"Существует определенное недоверие к частным крупным сетям АЗС: есть определенные сговоры, цены иногда бывают завышенными. Когда есть государственный игрок с существенной долей рынка – 15-20-30%, то есть не 100%, но и не 1% – тогда больше доверия, что у потребителей есть возможность покупать по справедливой конкурентной цене", – заявил глава компании.

При появлении национального оператора АЗС частные компании перестанут задирать цены, полагает Витренко.

"Нафтогаз", по словам Витренко, владеет мажоритарной долей в сети АЗС "Укрнафта" и займется контролем цен на ней.

[ + – ] "Нафтогаз" владеет мажоритарной долей в сети АЗС "Укрнафта"

Государственный игрок нужен в условиях несовершенной конкуренции с риском заговоров, злоупотреблением и доминированием положением, его появление, по оценкам главы "Нафтогаза" станет рыночным средством в переходный период.

"Когда у нас будет собственная сеть, у нас будет ясное понимание себестоимости – не в теории, а на практике", – заключил он.

Топливная логистика – "Нафтогаз" обещает помочь

Главная проблема в топливной сфере сейчас – это отсутствие бензина и дизеля, поэтому многие АЗС закрываются из-за отсутствия ресурса. Ведущие компании, по словам Витренко могут в любой момент доставить топливо в европейские порты в большом объеме и покрыть все потребности украинского рынка.

"Проблема в том, что они могут поставить топливо в большие порты – Амстердам, Роттердам, Антверпен или Средиземноморье. А нам нужно, чтобы они дали это на границе Украины или в порты Польши и Румынии или помогли с логистикой из этих портов в Украину. Проблему с логистикой хорошо понимает министерство транспорта. Надеюсь, что правительство сможет решить проблему этого узкого места", – пояснил он.

[ + – ] Украина импортирует рекордные объемы топлива по железной дороге

Украине никогда не приходилось импортировать столь большие объемы топлива по железной дороге и автотранспортом на западной границе, заявил Витренко.

"Надо договариваться с Польшей, Румынией, Венгрией, Словакией, чтобы они нестандартным путем расширяли логистические возможности или даже иногда давали приоритет логистике нефтепродуктов в Украине. Это вопрос не только бизнеса или экономики, но и политики. А роль "Нафтогаза" все же – решать коммерческие вопросы, которые труднее решить частному бизнесу", – обозначил он задачу.

Напомним, что наличие топлива на АЗС можно посмотреть в обновленой онлайн-карте "ЛУН Місто". Там показываются актуальные цены на бензин, дизель и газ.

Фокус ранее писал о росте цен на топливо в Украине и в каких регионах заправиться дороже всего. Отметим, что в некоторых областях уменьшаются очереди на АЗС, в Закарпатье их почти нет