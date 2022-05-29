"Нафтогаз" створить державну мережу АЗС: чи буде на ринку монополія

Державний гравець може покрити до 30% паливного ринку. На думку Юрія Вітренко, газовий оператор підвищить рівень довіри людей до АЗС в умовах постійних стрибків цін.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання перед НАК "Нафтогаз" стати українським державним оператором на ринку АЗС і забезпечити справедливі та чесні ціни на пальне. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" сказав голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Ця ідея, за його словами, не означає бажання держави монополізувати паливний ринок. Якщо з’явиться потужний державний гравець, до нього буде повна довіра людей, переконаний Вітренко.

Існує певна недовіра до приватних великих мереж АЗС: є певні змови, ціни іноді бувають завищеними. Коли є державний гравець із суттєвою долею ринку — 15-20-30%, тобто не 100%, але й не 1% — тоді довіри більше, ніж у споживачів є можливість купувати за справедливою конкурентною ціною", — заявив глава компанії.

З появою національного оператора АЗС приватні компанії перестануть задирати ціни, вважає Вітренко.

"Нафтогаз", за словами Вітренко, володіє мажоритарною часткою в мережі АЗС "Укрнафта" та займеться контролем цін на ній.

[ + – ] "Нафтогаз" володіє мажоритарною часткою у мережі АЗС "Укрнафта"

Державний гравець потрібен в умовах недосконалої конкуренції з ризиком змов, зловживанням і домінуванням становищем, його поява, за оцінками глави "Нафтогазу", стане ринковим засобом у перехідний період.

"Коли в нас буде власна мережа, у нас буде чітке розуміння собівартості — не теоретично, а на практиці", — підсумував він.

Паливна логістика — "Нафтогаз" обіцяє допомогти

Головна проблема у паливній сфері зараз — це відсутність бензину та дизеля, тому багато АЗС закриваються через відсутність ресурсу. Провідні компанії, за словами Вітренка, можуть у будь-який момент доставити паливо до європейських портів у великому обсязі та покрити всі потреби українського ринку.

"Проблема в тому, що вони можуть поставити паливо у великі порти — Амстердам, Роттердам, Антверпен або Середземномор'я. А нам потрібно, щоб вони дали це на кордоні України або в порти Польщі та Румунії, або допомогли з логістикою цих портів в Україну. Проблему з логістикою добре розуміє міністерство транспорту. Сподіваюся, що уряд зможе вирішити проблему цього вузького місця", — пояснив він.

[ + – ] Україна імпортує рекордні обсяги палива залізницею

Україні ніколи не доводилося імпортувати такі великі обсяги палива залізницею та автотранспортом на західному кордоні, заявив Вітренко.

"Треба домовлятися з Польщею, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, щоб вони нестандартним шляхом розширювали логістичні можливості або навіть іноді давали пріоритет логістиці нафтопродуктів в Україні. Це питання не лише бізнесу чи економіки, а й політики. А роль "Нафтогазу" все ж таки — вирішувати комерційні питання, які найважче вирішити приватному бізнесу", — позначив він завдання.

Нагадаємо, що наявність палива на АЗС можна переглянути в оновленій онлайн-карті "ЛУН Місто". Там показуються актуальні ціни на бензин, дизель і газ.

Фокус раніше писав про зростання цін на пальне в Україні та в яких регіонах заправитися найдорожче. Зазначимо, що в деяких областях зменшуються черги на АЗС, на Закарпатті їх майже немає