Де знайти бензин в Україні: карта "ЛУН" показує наявність і вартість палива на АЗС
Користувачі самі повідомляють, де та коли можна заправити автомобіль у Києві й інших регіонах країни.
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Після нового оновлення онлайн-карта "ЛУН Місто" показує наявність палива та його вартість на автомобільних заправних станціях України. Переглянути інформацію можна на спеціальному вебсервісі через будь-який браузер або мобільний додаток.
На карті іконками-логотипами відзначені українські заправки, що працюють, після натискання на значок з'являється спливаюче вікно з подробицями про вибрану точку. Сервіс показує актуальні ціни на бензин, дизельне паливо та газ за даними "Консалтингової групи "А-95", а також регулярно їх оновлює.
Нижче відображається наявність бензину та дизельного палива за інформацією самих споживачів. У тому ж вікні розміщена кнопка з написом "Ви на цій заправці? Напишіть, чи є паливо", — будь-хто може натиснути на неї та одним-двома кліками повідомити про ситуацію, яку бачить. Повідомлення демонструються по порядку із зазначенням дати та часу. Не всі клієнти повідомляють про ситуацію, тому оновлення надходять нерегулярно.
Наприклад, карта показує, що паливо регулярно з'являється на заправці OKKO, яка розташована на вулиці Празька 18-В. Уранці, близько 9 години, тут був у наявності бензин і дизель.
Усього на карті "ЛУН Місто" відзначено АЗС 12 мереж, що працюють:
- Оkko
- Wog
- Socar
- UPG
- KLO
- "Авіас"
- ANP
- "Укрнафта"
- Shell
- "Авантаж 7"
- Rodnik
- Chipo
Заправки , що працюють, на карті "ЛУН Місто" з'явилися 3 травня, тоді водіїв обслуговували тільки Okko, Wog, Socar, а інформації було менше. Відтоді карта відображає різноманітну корисну інформацію, зокрема графік роботи, умови купівлі палива, наявність додаткових послуг.
Вивчити ситуацію із заправками в Києві можна за онлайн-картою, розробленою КМДА. Співробітники Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій скористалися сервісом Google Maps і нанесли мітки з АЗС, які працюють. Якщо натиснути на одну з них, у меню відображається додаткова інформація.
Нещодавно Фокус писав про зростання цін на пальне в Україні: у яких регіонах заправитися найдорожче. У середньому станом на 26 травня літр бензину коштує українцям 49-52 грн.