Де знайти бензин в Україні: карта "ЛУН" показує наявність і вартість палива на АЗС

Користувачі самі повідомляють, де та коли можна заправити автомобіль у Києві й інших регіонах країни.

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Після нового оновлення онлайн-карта "ЛУН Місто" показує наявність палива та його вартість на автомобільних заправних станціях України. Переглянути інформацію можна на спеціальному вебсервісі через будь-який браузер або мобільний додаток.

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На карті іконками-логотипами відзначені українські заправки, що працюють, після натискання на значок з'являється спливаюче вікно з подробицями про вибрану точку. Сервіс показує актуальні ціни на бензин, дизельне паливо та газ за даними "Консалтингової групи "А-95", а також регулярно їх оновлює.

[ + – ] Заправка Wog у Києві на карті "ЛУН" Фото: Скриншот [ + – ] Заправка OKKO у Києві на карті "ЛУН" Фото: Скриншот

Нижче відображається наявність бензину та дизельного палива за інформацією самих споживачів. У тому ж вікні розміщена кнопка з написом "Ви на цій заправці? Напишіть, чи є паливо", — будь-хто може натиснути на неї та одним-двома кліками повідомити про ситуацію, яку бачить. Повідомлення демонструються по порядку із зазначенням дати та часу. Не всі клієнти повідомляють про ситуацію, тому оновлення надходять нерегулярно.

[ + – ] Вікно для повідомлення про наявність або відсутність палива на карті "ЛУН" Фото: Скриншот

Наприклад, карта показує, що паливо регулярно з'являється на заправці OKKO, яка розташована на вулиці Празька 18-В. Уранці, близько 9 години, тут був у наявності бензин і дизель.

Усього на карті "ЛУН Місто" відзначено АЗС 12 мереж, що працюють:

Оkko

Wog

Socar

UPG

KLO

"Авіас"

ANP

"Укрнафта"

Shell

"Авантаж 7"

Rodnik

Chipo

Заправки , що працюють, на карті "ЛУН Місто" з'явилися 3 травня, тоді водіїв обслуговували тільки Okko, Wog, Socar, а інформації було менше. Відтоді карта відображає різноманітну корисну інформацію, зокрема графік роботи, умови купівлі палива, наявність додаткових послуг.

Вивчити ситуацію із заправками в Києві можна за онлайн-картою, розробленою КМДА. Співробітники Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій скористалися сервісом Google Maps і нанесли мітки з АЗС, які працюють. Якщо натиснути на одну з них, у меню відображається додаткова інформація.

Нещодавно Фокус писав про зростання цін на пальне в Україні: у яких регіонах заправитися найдорожче. У середньому станом на 26 травня літр бензину коштує українцям 49-52 грн.